«Он решил, что самолет неисправен»: В аэропорту рассказали, почему актера Панина сняли с рейса «Симферополь - Москва»
Актер Алексей Панин не смог без приключений улететь из Крыма. В сети появилось видео, на котором актер разгуливает по борту самолета «Симферополь-Москва», затем появилась служба безопасности. Пассажиры стали перешептываться, что актер находится в состоянии алкогольного опьянения, а некоторые даже писали, что он устроил дебош.
- Рейс «Симферополь - Внуково». [Панин] ходил пьяный по самолету, не слушался ястюардов, из-за него самолет вернули в аэропорт Симферополя , вызвали полицию, снимут его с рейса, - написал очевидец в Instagram.
Однако источник «Комсомольской правды - Крым» в аэропорту «Симферополь» рассказал, что актеру показалось, что самолет неисправен, поэтому Панин попросил снять его с рейса. Летел он в Москву со своей дочерью.
- Снять себя с рейса может каждый пассажир. Процедура такова, что вызывают правоохранителей, возвращают багаж. Все это заняло около часа времени, - уточнил источник.
Пассажиры были очень недовольны ситуацией. Вылет и так задержали на час по техническим причинам, а тут еще и пассажир, который пожелал сойти - а это еще час задержки! Рейс был ночной, всем хотелось спать, и людям пришлось ждать, пока высадят актера.
В общей сложности рейс задержали на 2 часа.
Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета Симферополь – Москва.
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