Актер Панин нарушил ПДД, чтобы поцеловать Крымский мост

СЕГОДНЯ 19:54 2018-08-17T20:16:24+03:00

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Актер Алексей Панин предпочел авиаперелетам поездку на автомобиле по Крымскому мосту. В ночь на 17 августа артист задержал вылет самолета "Симферополь - Москва" потому, что решил остаться в Крыму. Новый билет на воздушное судно Панин решил не брать и отправился на материк наземным транспортом.

Видео путешествия по Крымскому мосту актер опубликовал в своем Instagram.

- Ребятки, это Крымский мост, вы не представляете... это тот самый Крымский мост! - говорит на камеру Панин и опускается на четвереньки, чтобы облобызать горячий асфальт. - Спасибо, Владимир Владимирович..!

Алексей Панин вышел из машины, чтобы посмотреть поближе на железнодорожную ветку моста. Фото: скриншот из видео Instagram

Отметим, что за страстный поцелуй актеру может грозить штраф, ведь остановка на Крымском мосту запрещена.

Алексей Панин отдыхал на Южном берегу Крыма вместе с друзьями и 10-летней дочерью Аней. Актер предпочитает поселок Симеиз и тамошние нудистские пляжи. Он с удовольствием публикует в Instagram снимки в чем мать родила. Правда, каждый раз при этом подчеркивает, что несовершеннолетней дочери рядом нет.

Домой Панин планировал отправиться в ночь с 16 на 17 августа. Однако уже будучи на борту, вдруг передумал и захотел сойти на землю. Как рассказал нам источник в аэропорту, Панин решил, что самолет неисправен. Как пояснил наш собеседник, покинуть рейс - это законное желание пассажира, и работники авиакомпании выполнили просьбу: актеру вернули его багаж и высадили. Процедура, по информации источника, заняла около часа. Еще на час вылет задержался по техническим причинам.

Другие пассажиры рейса были крайне недовольны поведением артиста. Некоторые заявляли, что он был пьян и устроил дебош, "ходил по салону и не слушал стюардов". Однако в аэропорту опровергли эту информацию и утверждают, что Панин был совершенно трезвый.

- Мы тоже летели этим рейсом. Все были уставшие, так как рейс ночной. Возмущает неуважение человека к остальным пассажирам. И самолет не просто задержали . Самолет был уже на взлетной полосе. И из-за его желания вернуться самолет вернули в аэропорт . Как капризная принцесса: полетели .. ой извините, я передумала... - написала пользовательница mnina09.

Артист записал на одной из симферопольских улиц видео, где объяснил, что решил остаться в Крыму "по своим причинам", а также заверил, что никакого дебоша не устраивал.

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