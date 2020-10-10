Засуха набирает обороты: В Крыму пересох самый большой водопад Учан-Су

Как считают эксперты, этому не стоит удивляться, ведь это нормальное осеннее явление Фото: Михаил ПАТЛИС

Крымских туристов, которые специально приехали на одну из главных достопримечательностей полуострова, в этот раз ждало разочарование: вместо знаменитого водопада Учан-Су отдыхающие увидели пустую скалу без единой капельки воды. Засуха добралась и до самого большого крымского водопада.

Очевидцы поделились видеозаписями в социальных сетях. На кадрах видно, что герой многих красивых фотографий превратился в сухую скалу, на котором полностью отсутствуют потоки воды.

Однако, как считают эксперты, этому не стоит удивляться, ведь это нормальное осеннее явление. С приходом весны Учан-Су вновь порадует своей удивительной красотой и привычным напором воды.

- В октябре и ноябре наш водопад всегда пересыхает. Это абсолютно закономерное явление. Подождите несколько месяцев, и вода снова придет в Учан-Су, - отмечает крымский эколог Александр Лесов.

СПРАВКА КП

Учан-Су – это один из самых знаменитых водопадов в Крыму. Он расположен на одноименной реке на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-западных склонах Ялтинской яйлы, поэтому считается самым высоким водопадом на полуострове. Его высота достигает почти 100 метров.

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