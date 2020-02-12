2020-02-12T06:54:59+03:00
Общество

Водопад Учан-Су в Ялте полностью замерз

Зимняя погода добралась и до ЮБК
Артем АРТЕМОВ
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Самый высокий водопад на полуострове покрылся ледяной коркойСамый высокий водопад на полуострове покрылся ледяной коркойФото: Михаил ПАТЛИС
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Зима добралась и до Южного берега Крыма. Замерз самый высокий водопад на полуострове - Учан-Су. Он находится на одноименной реке, на юго-западном склоне Ялтинской яйлы в шести километрах от Ялты.

Высота Учан-Су - 98 метров Фото: Михаил ПАТЛИС

Высота Учан-Су - 98 метровФото: Михаил ПАТЛИС

Летом водопад практически полностью пересыхает, а сейчас от самого верха до низа его заковала ледяная корка.

Стоит заметить, что он является источником воды для Могабинское водохранилище, из которого снабжают Ялту.

Рядом с Учан-Су установили статую орла Фото: Михаил ПАТЛИС

Рядом с Учан-Су установили статую орлаФото: Михаил ПАТЛИС

Водопад снабжает Ялту Фото: Михаил ПАТЛИС

Водопад снабжает ЯлтуФото: Михаил ПАТЛИС

Летом водопад почти полностью пересыхает, а сейчас покрылся ледяной глазурью Фото: Михаил ПАТЛИС

Летом водопад почти полностью пересыхает, а сейчас покрылся ледяной глазурьюФото: Михаил ПАТЛИС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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