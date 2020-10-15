«До сих пор снятся кошмары»: Подруга керченского стрелка рассказала о жизни после трагедии в колледже

Массовое убийство в колледже произошло 17 октября 2018 года Фото: Архив "КП"

Почти два года произошло с момента трагедии, которая случилась в Керченском политехническом колледже. 17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в здании учебного заведения. Тогда от его рук погиб 21 человек – студенты и сотрудники колледжа. Больше 50-ти получили травмы. Еще одна преподавательница скончалась через год, она не прошла реабилитацию после перенесенных травм.

И хотя большинство студентов отделались легким испугом, последствия того дня, конечно, помнят до сих пор. Саша Воробьева (имя изменено по просьбе девушки, - Ред.) тогда училась на третьем курсе политеха на повара-кондитера. Студентка иногда общалась с Росляковым, но не подозревала, что ее друг способен устроить такое.

Подростки сошлись, потому что оба были изгоями, рассказывала девушка «Комсомолке». Влад говорил Саше, что его «все ненавидят», а за две недели до трагедии девушка попросила будущего убийцу рассказать «главный секрет». В ответ Росляков предложил прогуляться и отвел ее на окраину Керчи. На пустыре их ждало отнюдь не романтическое свидание, а демонстрация навыков стрельбы. Влад предложил Саше пострелять, но у нее не получилось. Вот тогда-то студент и признался, что хочет взорвать колледж и устроить «Колумбайн», как в американской школе, где двое учеников расстреляли 13 человек. После этого сверстники не общались.

В роковой день, 17 октября, студентка была в колледже, но Рослякова не видела. Услышав шум, Саша все поняла и выпрыгнула из окна второго этажа.

- Мне еще снятся кошмары. Те, кто погиб, кто просил помощи. Я просыпаюсь и начинаю плакать. До сих пор сижу на успокоительных, их прописал терапевт. Мне это немного помогает, но все равно ночью просыпаюсь, - рассказывает Саша «Комсомолке».

Несколько раз ей снился и сам Росляков, он пытался что-то показать, объяснить. На фоне этих воспоминаний Саша решилась сходить в заброшенное здание, где Росляков давал ей урок стрельбы.

В этом заброшенном здании на окраине Керчи, по словам Саши, Росляков хранил ружье Фото: Архив "КП"

Девушка до сих пор не может не только спокойно спать, но и проходить мимо здания Керченского политеха:

- Недавно нужна была справка с места учебы, и для меня было пыткой туда зайти. А внутри постоянно оборачивалась. Казалось, вот-вот будет взрыв, мерещился звон стекла.

Сейчас Саша пытается справиться с воспоминаниями, которые травят ее душу. Она работает по специальности – поваром. В годовщину трагедии, 17 октября, бывшая студентка политеха хочет сходить на кладбище и помянуть погибших сверстников.

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