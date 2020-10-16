Поминать будем всех, независимо от веры: В годовщину трагедии в керченском колледже пройдет панихида

Храм Жен-мироносиц находится напротив политеха Фото: Сергей Мельников/архив КП

Храм Святых Жен-мироносиц находится через дорогу от Керченского политехнического колледжа, где в 2018 году произошла трагедия, унесшая жизни студентов и преподавателей.

Батюшка старается помочь всем, кому нужна поддержка. Фото: архив КП

Настоятель храма – иерей Валентин Мельник одним из первых пришел на помощь пострадавшим: услышал взрывы, крики и ринулся в корпус, где сработало самодельное взрывное устройство. Двоих ребят, чудом уцелевших в кровавом месиве, в которое превратилась студенческая столовая, батюшка усадил в свою машину и отвез в больницу.

Всю ночь с 17 на 18 октября двери церкви были настежь открыты - в храме горели свечи, а батюшка старался, как мог, морально поддержать у битых горем людей, потерявших близких.

Стена плача в Керчи появилась 17 октября 2018 года. Фото: архив КП

- В день трагедии, 17 октября, на месте, где была стена плача, в 10 утра отслужим панихиду, - рассказал КП-Крым иерей Валентин. - В нашем списке 22 имени - есть и славяне, и мусульмане. Будем поминать всех, независимо от веры, как это и делали раньше. Не делим по нации или вероисповеданию - перед Богом все равны. Будем молиться за невинноубиенных мучеников.

Вот только имя самого виновника трагедии - Владислава Рослякова - на панихиде не будет упоминаться. Он же других лишил жизни и себя убил.

- Двадцать человек погибли сразу, двоих из них не смогли спасти врачи, потому что слишком серьезные были раны, - отметил иерей Валентин.

Епархия проведет молебен и на местном кладбище, где похоронены жертвы Керченского стрелка.

В беседе с КП-Крым батюшка сокрушался, что после трагедии в людях мало что изменилось: - Нужно почаще глаза к небу поднимать, а они так и не поняли, что живут не только для того, чтобы есть и пить.

Расстрел беззащитных людей наглядно показал, что нужно быть готовым к любым, даже самым страшным событиям, и иметь под рукой необходимые медикаменты, чтобы оказать первую помощь.

- Знаю, что в кафе «Керчанка», что рядом с колледжем, на всякий случай завели настоящую аптечку. Не такую, что для галочки с просроченным аспирином и пузырьком зеленки, а хорошую, добротную с большим списком медикаментов и перевязочных материалов. Появилась такая аптечка и у нас. Вдобавок обзавелись носилками, мало ли что, вдруг какой-нибудь старушке станет плохо, и мы сможем как можно быстрее доставить ее в больницу, - отметил иерей Валентин Мельник.

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