"Один из раненых, как зажал булочку в руке, так и привез я его с ней в больницу": Священник спас двух студентов из керченского колледжа
Через дорогу от политехнического колледжа, где произошло страшное ЧП, небольшое здание, в окнах которого сияют золотом иконы.
Храм Жен-мироносиц от учебного заведения отделяет метров 100, не больше. Возле здания колледжа пару сотен человек: военные, журналисты, следователи, родные и близкие погибших. Вокруг людей будто воздух из свинца сгустился: 19 человек погибли, 56 ранены - таковы предварительные итоги взрыва и перестрелки в керченском колледже.
Двери храма, несмотря на позднее время открыты.
- Заходите, вот платок, а свечки там берите, - встречает батюшка просто, по-домашнему, без церемоний.
- Ребята из колледжа всегда на первое сентября заказывают молебны на начало учебного года: радостные, сияющие и юные. Да и так просто на переменках заглядывают, чтобы свечки поставить, - рассказывает «КП-Крым» настоятель церкви протоирей Валентин. - И я когда услышал взрыв, то сразу побежал, узнать, что произошло. Забежал в столовую, а там страшное зрелище: ребята погибли во время обеда, прямо за столами. Столовая в крови. Дети изрешечены железной начинкой бомбы - арматурой какой-то, болтами, обрезками металла.
Первая мысль: Неужели все погибли? Но через секунду батюшка увидел, как один окровавленный парнишка пытается поднять другого.
Отец Валентин бросился на помощь. Схватил ребят в охапку, благо Всевышний силой не обделил, вытащил на улицу, не стал время терять на вызов «Скорой», усадил в свою машину и отвез в городскую больницу.
Студенты всю дорогу молчали, даже на вопросы не отвечали и видно было, что они не в себе. Один из них, как зажал булочку в руке, так и приехал с ней в больницу.
Отец Валентин, отдал раненых врачам, а сам к колледжу вернулся, а там суета - МЧС, «Скорые» и полиция.
- Вы же ребят спасли, а ведь и сами жизнью рисковали: там могла еще одна бомба рвануть...
- Разве это подвиг? Я и сам сильно испугался. Какой с меня там герой, - машет рукой отец Валентин и обращается с просьбой. – Вы когда на улицу выйдете, то скажите людям, а то не все знают, что свечку у нас можно поставить и помолиться. Церковь всю ночь открыта будет. Пусть приходят. Мы всем рады.
Люди молятся прямо на улице.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Люди приходят в храм, но молятся и за его пределами. На улице возникла стихийная стена плача: живые цветы, свечи милые плюшевые мишки и зайки. Дети погибли...
Хронология нападения.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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