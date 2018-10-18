"Один из раненых, как зажал булочку в руке, так и привез я его с ней в больницу": Священник спас двух студентов из керченского колледжа

СЕГОДНЯ 03:57 2018-10-18T04:59:01+03:00

Отец Валентин прибежал на место трагедии, вынес ребят из центра взрыва - столовой - и отвез в больницу

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Через дорогу от политехнического колледжа, где произошло страшное ЧП, небольшое здание, в окнах которого сияют золотом иконы.

Храм Жен-мироносиц от учебного заведения отделяет метров 100, не больше. Возле здания колледжа пару сотен человек: военные, журналисты, следователи, родные и близкие погибших. Вокруг людей будто воздух из свинца сгустился: 19 человек погибли, 56 ранены - таковы предварительные итоги взрыва и перестрелки в керченском колледже.

Двери храма, несмотря на позднее время открыты.

- Заходите, вот платок, а свечки там берите, - встречает батюшка просто, по-домашнему, без церемоний.

- Ребята из колледжа всегда на первое сентября заказывают молебны на начало учебного года: радостные, сияющие и юные. Да и так просто на переменках заглядывают, чтобы свечки поставить, - рассказывает «КП-Крым» настоятель церкви протоирей Валентин. - И я когда услышал взрыв, то сразу побежал, узнать, что произошло. Забежал в столовую, а там страшное зрелище: ребята погибли во время обеда, прямо за столами. Столовая в крови. Дети изрешечены железной начинкой бомбы - арматурой какой-то, болтами, обрезками металла.

Первая мысль: Неужели все погибли? Но через секунду батюшка увидел, как один окровавленный парнишка пытается поднять другого.

Отец Валентин бросился на помощь. Схватил ребят в охапку, благо Всевышний силой не обделил, вытащил на улицу, не стал время терять на вызов «Скорой», усадил в свою машину и отвез в городскую больницу.

Студенты всю дорогу молчали, даже на вопросы не отвечали и видно было, что они не в себе. Один из них, как зажал булочку в руке, так и приехал с ней в больницу.

Отец Валентин, отдал раненых врачам, а сам к колледжу вернулся, а там суета - МЧС, «Скорые» и полиция.

- Вы же ребят спасли, а ведь и сами жизнью рисковали: там могла еще одна бомба рвануть...

- Разве это подвиг? Я и сам сильно испугался. Какой с меня там герой, - машет рукой отец Валентин и обращается с просьбой. – Вы когда на улицу выйдете, то скажите людям, а то не все знают, что свечку у нас можно поставить и помолиться. Церковь всю ночь открыта будет. Пусть приходят. Мы всем рады.

Люди молятся прямо на улице.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Люди приходят в храм, но молятся и за его пределами. На улице возникла стихийная стена плача: живые цветы, свечи милые плюшевые мишки и зайки. Дети погибли...