Два года трагедии в Керченском колледже: Как изменилась система безопасности в учебных заведениях

В тот самый день кровавая бойня унесла жизни больше двадцати человек Фото: Александра Тимощенко

После событий 2018 года, история современного Крыма разделилась на две части - до 17 октября и после. Два года назад в этот день кровавая бойня в стенах Керченского политеха унесла жизни более чем 20 человек, десятки были покалечены.

Что изменилось после тех событий и какие меры безопасности сегодня должны защищать крымских детей от всевозможных стрелков - узнавала «Комсомолка».

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ИЗМЕНИЛАСЬ

В самом Керченском политехе после 2018 года усилили меры антитеррористической безопасности. Постороннему в техникум не попасть: охранники, вахтеры, турникеты и несколько камер наблюдения. Если вы не студент, то в здание вас вряд ли пустят.

- Эти события сильно повлияли на всю систему безопасности Крыма. Для предотвращения и усиления контроля крымские образовательные учреждения оснащены специальной охраной, тревожными кнопками, пожарной сигнализацией. Если подозрительные люди появляются на территории учебных заведений, то в течение трех минут приезжают сотрудники Росгвардии и проверяют все здание, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Минобраза республики.

Во всех вузах, школах и техникумов теперь проводят разъяснительные беседы, классные часы и инструктажи для учащихся.

- Например, на базе государственного бюджетного образовательного учреждения Крымского республиканского университета педагогического образования у нас обучено 1826 работников образования по теме безопасность образовательной среды. Это стало обязательным условием после трагедии. Мы не хотим допустить подобное еще раз, поэтому сразу обучаем будущее поколение учителей.

ВМЕСТО КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ - ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ

В колледжах, школах и университетах минимум раз в год устраивают внеплановые проверки. Это важно для того, чтобы понимать, как учреждения следят за системой безопасности. Но системы контроля есть не везде. В Министерстве образования это комментирую так:

- Не во всех общеобразовательных организациях технически возможно это сделать. Но это не значит, что там нет контроля, ведь на сегодняшний день во всех школах разработаны паспорта безопасности. Там, где нет возможности оснастить, мы проверяем самостоятельно.

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