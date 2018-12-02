В 9,2 миллионов рублей обойдется ремонт колледжа, где керченский стрелок устроил бойню

Начался ремонт керченского колледжа, где в октябре Владислав Росляков устроил бойню. Известно, что крупные работы планируют начать в ближайшее время, а пока рабочие занимаются остеклением тех окон, стекла которых разбились во время взрыва.

Главную цель рабочие поставили также перед собой – восстановить теплоснабжение в здании колледжа. По словам министра строительства и архитектуры АРК Сергея Кононова, деньги на ремонт выделили из резервного фонда крымского правительства.

Известно, что на работы уйдет около 9,2 млн рублей. Третьего декабря эта сумма, по словам Кононова, будет перечислена на счет министерства образования Крыма.

- Министерство образования вправе распоряжаться данными деньгами. На следующей неделе будут подписаны все соглашения, которые позволят приступить к полномасштабным аварийно-восстановительным работам на территории колледжа, - добавил Кононов.

Напомним, трагедия в керченском колледже произошла 17 октября, когда студент Владислав Росляков расстрелял 21 человека и устроил взрыв на территории учебного заведения. Еще 50 человек получили ранения. Сам он покончил жизнью в библиотеке колледжа.

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