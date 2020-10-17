Фигурант трагедии в одесском Доме профсоюзов получил должность в администрации Симферопольского района

Владимир Боделан руководил слубой ЧС в Одесской области во время трагедии в Доме профсоюзов.Фото:стоп-кадр видео канала youtube

Экс-начальник Одесского управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Владимир Боделан получил пост замглавы администрации Симферопольского района. Фигурант трагедии в одесском Доме профсоюзов, где в мае 2014 года заживо сгорели больше 40 человек, уже четыре года работал в структуре главка МЧС в Крыму - возглавлял филиал «Центра стратегических исследований гражданской защиты».

В биографии теперь уже крымского чиновника, размещенной на официальной странице Симферопольской администрации, указано, что Боделан покинул пост начальника службы ЧС в Одесской области в июле 2014 года. По данным временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, Боделан запретил расчетам выезжать на пожар в Доме профсоюзов. На Украине он был объявлен в розыск.

В Крыму Боделан трудоустроился в сентябре 2016 года и до ноября прошлого года работал в структуре МЧС РФ. В декабре он перешел в помощники главы Крыма и трудился в главке по обеспечению деятельности руководства республики.

Заместителем главы администрации Симферопольского района Боделан назначен 5 октября.

Отметим, что его отец - экс-мэр Одессы Руслан Боделан - после «оранжевой революции» в 2005 году уехал из Украины, где на него открыли уголовное дело за злоупотребление служебным положением. Он даже был объявлен в международный розыск, но после прихода к власти Януковича все уголовные дела были закрыты и Боделан-старший вернулся в Одессу.

ИНтересно, что это далеко не первое неоднозначное трудоустройство бывших украинских чиновников в Крыму. На днях главой Корпорации развития Республики Крым был назначен Дмитрий Ворона - экс-руководитель Государственной регистрационной службы Украины. Еще в 2016 году Ворона сокрушался на своей странице в соцсетях насчет «аннексии Крыма Россией» и «временно оккупированных территорий на Донбассе». Тем не менее, это не помешало ему стать советником главы Крыма Сергея Аксенова, а оттуда перейти в Корпорацию развития Крыма.

К тому же еще в сентябре всего 4 дня в должности заместителя главы администрации Ялты хватило уроженцу Белоруссии Михаилу Загорцеву, чтобы прославится публичной поддержкой беспорядков в Минске. После того, как скандальное видеообращение Загорцева получило огласку, он покинул свой пост.

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