«Это маловероятно»: Эксперты оценили слухи о возможной отставке Главы Крыма

Сергей Аксенов занимает пост главы Крыма с 2014 года. Фото: пресс-служба главы Крыма

На полуострове снова заговорили о грядущей отставке главы Крыма Сергея Аксенова. Более того, на этот раз даже называют имя возможного кандидата на этот пост.

Следует напомнить, что Аксенов занял должность главы Крыма в 2014 году, когда полуостров стал частью России. На второй срок он был переизбран в сентябре 2019 года. Но «пророчества» о его скорой отставке распространяются регулярно.

Должность главы республики пророчили Марату Хуснуллину, ныне заместителю председателя правительства РФ. Сейчас появилось новое имя - якобы в администрации президента обсуждают кандидатуру заместителя министра экономики РФ Сергея Назарова.

- Я скептически отношусь к подобного рода псевдо-инсайдам телеграм-каналов, потому что Сергея Аксенова пытаются отправить в отставку как минимум лет шесть. Я думаю, что и сам глава привык к подобного рода дезинформации. Неужели кто-то думает, что кто-то из администрации главы государства может сливать информацию относительно кадровых назначений в регионе? – вопрошает крымский политолог Иван Мезюхо.

Эксперт отмечает, что серьезно воспринимать эти «сведения» об отставке нынешнего главы не стоит, ведь на протяжении многих лет они не оправдывались.

А вот по мнению политэксперта Владимира Джараллы, очередная информация о «снятии Аксенова» могла появиться в связи с низкой эффективностью освоения денег, выделенных по Федеральной целевой программе.

- Под освоением подразумевается модернизация жизни Крыма. Это особенно контрастно выглядит на фоне завершившихся федеральных проектов, таких как трасса «Таврида», аэропорт и, конечно, Крымский мост. На этом фоне остальное, что произошло в Крыму, блекнет. Появление слухов, видимо, связано с этими настроениями. Вопрос в том, кто их распространяет. Понятно, что источник сомнителен, - отмечает политолог.

По словам Джараллы, российская система власти построена на критериях эффективности, и замена руководителей регионов происходит достаточно быстро.

- Но в данном случае не видно, чтобы в отношении Крыма подобные шаги носили системный характер. Первое - Сергей Аксенов принадлежит к так называемой группе Сергея Шойгу (министр обороны РФ, - Ред.), чьи позиции достаточно сильны. Второе - может деятельность главы Крыма и вызывает замечания, но есть высший критерий - оценка президента. А Владимир Путин неоднократно высказывал прямую поддержку Аксенову, и мы пока не видим, чтобы что-то изменилось. Поэтому воплощение слухов в жизнь маловероятно, - заключает эксперт.

КСТАТИ

Сергей Аксенов не раз заявлял, что готов уступить свое место. Еще в декабре 2015 года появилась информация, что некий источник в федеральном правительстве сообщил о недовольстве работой и профессионализмом крымского руководства. Тогда глава Крыма сказал, что может передать бразды правления в руки тех, кто недоволен его работой. В том же году Аксенов был готов уступить свое место любому, кто предложит вариант быстрой подачи электроэнергии в Крым в полном объеме. Тогда, напомним, на полуострове начался блэкаут после подрыва нескольких ЛЭП на границе с Украиной. Последнюю попытку «оставить свое кресло» политик предпринял мае этого года. Тогда Аксенов ответил на жалобы крымчан по поводу размера социальных выплат. Он предложил занять свое место тем, кто хочет «послушать в свой адрес все высказывания по ситуации» и понять, что на таком посту «нет личной жизни».

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