2019-09-20T12:21:09+03:00
Политика

Сергей Аксенов вновь стал главой Крыма

Его кандидатуру поддержали депутаты Госсовета
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Фото: пресс-служба правительства КрымаФото: пресс-служба правительства Крыма
Изменить размер текста:

Крымские депутаты 20 сентября выбрали главу республики. Эту должность ближайшие пять лет будет занимать Сергей Аксенов.

Решение единогласное - его кандидатуру поддержали 74 депутата.

Во время выступления Аксенов рассказал о своей программе развития Крыма. Он отметил, что огромный потенциал для развития региона уже заложен .

- У нашей команды есть четкий план действий. Мы знаем, что делать и как делать, мы учли ошибки и сделали выводы. Мы планируем полностью газифицировать Крым, ликвидировать очереди в детские сады. Продолжим модернизацию промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, - сказал Аксенов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин вынес на рассмотрение парламента РК три кандидатуры: действующего главу Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и главу крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.

Главной интригой остается возможность разделения полномочий главы республики и председателя Совета министров. Пока эти должности совмещает действующий премьер-министр Сергей Аксенов.

СПРАВКА "КП"

Сергей Аксёнов родился в городе Бельцы (Молдавская ССР) 26 ноября 1972 года. Учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище (1993 год выпуска).

Аксенову 46 лет. Женат, имеет двоих детей – 25-летняя Кристина и 22-летний Олег. Он стал председателем Совета министров Республики Крым 17 марта 2014 года, а должность главы Крыма занимает с 9 октября 2014 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты Крыма единогласно переизбрали Константинова главой парламента

Его кандидатуру поддержали 74 народных избранника (подробнее).

Станет ли Аксенов главой Крыма снова: Предсказание астролога

«Комсомолка» узнала, что говорят звезды о предстоящем голосовании (подробнее).

Госсовет рассмотрит три кандидатуры на должность главы Крыма

Их предложил президент России Владимир Путин (подробнее).

Сообразят на двоих: Полномочия Аксенова в Крыму готовы разделить

Юристы правительства уже ведут работы в этом направлении (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Путин: Работа Союза Ворлдскилсс с гражданами возрастной категории 50+ очень важна
18 сентября Президент России Владимир Путин в ходе наблюдательного совета АСИ по продвижению новых проектов осмотрел выставку инноваций, посвященных последним достижениям в сферах экономики, науки и технологий, образования, государства и общества
Новости 24
До 1 ноября крымские города и районы получат новых глав администраций
Крымское правительство ушло в отставку
Исполнять обязанности председателя Совмина Крыма будет Юрий Гоцанюк
Украинцы до 15 ноября хотят достроить новые пункты пропуска на границе с Крымом
Завершилась Ялтинская энергетическая конференция
Аксенов высказался о разделении полномочий главы Крыма и премьера
Главный и первый следователь Крыма ушел на пенсию
Аксенова ждет ритуальная отставка правительства
Один в больнице, другой в тюрьме: в Крыму подрались два пьяных брата
Водитель "Жигулей" устроил тройную аварию на крымской трассе
Депутаты Крыма единогласно переизбрали Константинова главой парламента
На трассе Таврида столкнулись полиция и армия
На одном из перекрестков Севастополя организовали новый порядок движения
Крым обогнал Турцию по числу туристов
Сегодня депутаты Госсовета выберут главу себе и Крыму
Появилось видео необычных маневров Су-27 в крымских горах