Депутаты Крыма единогласно переизбрали Константинова главой парламента

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-20T11:51:39+03:00

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В пятницу, 20 сентября, во время второй сессии нового состава крымского парламента, депутаты проголосовали за назначение Владимира Константинова на должность председателя Государственного Совета РК.

Сессию, по традиции, вел старейший депутат второго созыва республиканского парламента 72-летний Ефим Фикс.

- По итогам тайного голосования председателем Госсовета второго созыва избран Владимир Константинов, - сообщил вице-спикер.

Голосование за кандидатуру главы Госсовета РК прошло тайно. Региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло на этот пост Владимира Константинова, который возглавлял парламент республики с 2014 года.

До этого с марта 2010 по март 2014 года он был председателем Верховного совета Автономной Республики Крым.

Сессия продолжит работу во вторник, 24 сентября. Депутатам предстоит выбрать заместителей председателя парламента и глав парламентских комитетов.

Теперь парламентариям республики предстоит выбрать главу Крыма. Выбирать будут из трех кандидатур: Сергея Аксенова, Сергея Богатыренко и Павла Шперова.

Главной интригой остается возможность разделения полномочий главы республики и председателя Совета министров. Пока эти должности совмещает действующий премьер-министр Сергей Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU