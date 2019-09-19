Станет ли Аксенов главой Крыма снова: Предсказание астролога

Уже в пятницу, 20 сентября, второй созыв депутатов Госсовета Крыма выберет нового главу республики. Президент России Владимир Путин вынес на рассмотрение три кандидатуры - действующего главу Сергея Аксенова, депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и главу крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.

Астролог Ольга Измайлова рассказала КП-Крым, каковы шансы у нынешнего главы республики Сергея Аксенова снова занять этот пост.

- Сергей Аксенов обозначен на карте планетой-управителем 10 куспида (см. Справку КП. - Ред.) - Венерой. Десятый дом обозначает королевскую власть, президента, премьер-министра, правительство и начальство в целом. Сложно представить лучшее положение Венеры, чем есть сейчас, - рассказывает астролог Ольга Измайлова.

Хорарная карта. Фото: Ольга Измайлова

По ее словам, позиция Сергея Аксенова очень сильна.

- Он знает, как действовать, и способен действовать быстро, учитывая скорость Венеры, решительно и кардинально (Весы, знак обители Венеры, относится к кардинальному кресту), при этом действуя дипломатично (Венера в Весах). Нужны достаточно веские астрологические указания, для того, чтобы пошатнуть позиции Аксенова, - поделилась астролог.

Также Ольга Измайлова сказала, что позиции других кандидатов на пост главы Крыма слабы.

- Они располагаются напротив 10-го дома действующего главы - Сергея Аксенова. Другие кандидаты обозначены Марсом, у которого нет никаких преимуществ по сравнению с Венерой. Кроме того, Марс находится на расстоянии чуть менее 6 градусов от Солнца, попадая в так называемую зону сожжения. Плюс, на куспиде 4-го дома кандидатов расположена точка отставки и увольнения, - отметила Измайлова.

При этом, по словам астролога, хорарная карта (гороскоп на ближайшее время) показала, что избиратели поддерживают Аксенова как действующего главу республики.

- Учитывая все астрологические указания, которые мне удалось отследить в представленной хорарной карте, Сергей Аксенов будет переизбран главой республики Крым на второй срок при поддержке большинства избирателей.

СПРАВКА КП

Куспид - в астрологии это точка дуги, где начинается знак (дом). Границу, где заканчивается предыдущий и начинается следующий дом, обычно называют куспидом дома.