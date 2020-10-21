Ученые предложили лечить последствия коронавируса крымским виноградом

Тот самый сорт винограда, который лечит последствия коронавируса. Фото: пресс-служба КФУ

Крымские ученые разработали новый способ лечения последствий коронавируса и болезней печени. Как сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета, коцентрат красного крымского винограда сорта «Эноант» может поддержать печень во время болезни COVID-19 и восстановиться после перенесенной инфекции.

Группа ученых КФУ проводила эксперимент на 100 крысах в течение года. Грызунам вводили разведенный этанол для создания алкогольной интоксикации.

Одна группа крыс получила острую алкогольную интоксикацию, другая - хроническую, которая развивалась 3 и 6 месяцев.

- Полезные вещества (биофлавоноиды) концентрата из красного крымского винограда явно способствовали восстановлению и на тканевом уровне, и на фрагментном. Произошла активация синтеза белка, усиление антиоксидантной защиты, - рассказала доцент кафедры внутренней медицины № 1 с курсом клинической фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета Анна Захарова.

По ее словам, результаты исследований будут полезными для тех, кто переболел коронавирусом и прошел интенсивный курс лечения антибиотиками. Инфекция отравляет организм токсинами, при этом сильно страдает печень.

Анна Захарова отметила, что ударные дозы антибиотиков могут дестабилизировать печеночные функции. А это очень опасно для ослабленного организма.

- В таком случае биофлавоноиды «Эноанта» подействуют так же, как при лечении алкогольной болезни – произойдет восстановление тканей и функционального запаса, - считает доцент кафедры внутренней медицины.

После проведенных исследований ученые написали статью, позже ее опубликовали в высокорейтинговом международном научном журнале «Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology».

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