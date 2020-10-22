Эксперт оценил заявление НАТО о наращивании военной мощи в Европе из-за Крыма

Американцы заявили о слишком сильной милитаризации Крыма Фото: Архив "КП"

Антироссийской риторикой и заявлениями о возвращении Крыма НАТО пытается укрепить свои позиции в Европе. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее представитель США в НАТО посол Кей Бейли Гатчисон сообщила, что из-за милитаризации Крыма американские вооруженные силы в странах Балтии, а также в Польше, Румынии и Болгарии находятся «в рамках расширенного присутствия». Американцы, по ее словам, намерены сдерживать любую деятельность России и принять участие в возвращении Крыма Украине.

- В последнее время мы наблюдаем снижение роли НАТО в модели Североатлантического мира с приходом Дональда Трампа. Авторитет организации подорван. Напомню, что недавно Трамп обязал стран-участников альянса выделять из бюджета по 2% своего ВВП, но этого пока не происходит. Я думаю, что подобными заявлениями НАТО пытается сегодня укрепить свои позиции в Европе, - отмечает эксперт.

Ганжара напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель не раз планировали создать собственную независимую европейскую армию, и это, естественно, беспокоит США.

Антироссийскую риторику Североатлантический альянс использует, по мнению эксперта, чтобы укрепить влияние на участников НАТО и включить в блок новые страны.

- Мы знаем, что и Украина, и Грузия выражают свои намерения по вхождению в НАТО. Это, безусловно, недопустимо для нас. Русская угроза - это уже традиционная страшилка, которая навязывается Европе. Как мне видится, здесь преследуется два интереса - укрепление позиций, попытка сохранить свое влияние альянса и бюджетная составляющая, которая играет ключевую роль, - заключил Владислав Ганжара.

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