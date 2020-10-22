Как 50 миллиардов рублей помогут Крыму спастись от засухи

Реализация программы обеспечит жителей Крыма почти 300 тысячами кубометров воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос водоснабжения Крыма стоит ребром. Для его решения российские власти разработали план, осуществление которого даст региону больше 300 тысяч кубометров воды в сутки. Из них около 209 тысяч пойдут на Крым и почти 100 тысяч направят в Севастополь.

Чтобы воплотить планы правительства в жизнь, по линии ФЦП республике дадут почти 48 миллиардов, из которых 45,9 миллиарда - деньги федерального бюджета. За 4 года - с 2020 по 2024 года - планируется осуществить 14 проектов. Среди них есть срочные мероприятия, реализация которых уже началась, среднесрочные и долгосрочные.

Уже идет строительство водозабора на Бельбеке и водовода из Кадыковского карьера, что даст возможность обеспечить водой жителей Севастополя. Помимо этого, идет капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, а также бурят дополнительные скважины.

В планах геологоразведка новых месторождений питьевой воды и переброска части стока Салгира в Межгорное водохранилище. Помимо этого, все очистные сооружения в регионе оснастят системой доочистки сточных вод для возможного повторного использования.

Вопрос строительства в Крыму двух установок по опреснению морской воды еще остается открытым. Окончательное решение примут после анализа экономической и социальной эффективности этого мероприятия. Хотя стоимость опресненной воды уже известна - цена за кубический метр составит 32,5 рубля.

- В план включено строительство двух сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса мощностью по 20 тысяч кубов в сутки каждое, - уточнил на совещании с президентом России зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Отходы опреснительной станции вреда окружающей среде не нанесут, заверяют ученые. А сброс концентратов и промывочных вод будут производить в озера Крыма.

Что же касается запасов воды в крымских водохранилищах, то прогнозы пока неутешительные - пополняться они начнут только с ноября. А почасовая подача воды сохранится до конца года.

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