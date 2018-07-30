«Booking сделал только лучше»: Крымские отели зарубежные санкции встретили с улыбкой, а конкуренты ждут трафика

30 Июль 18:34 2018-07-31T10:15:53+03:00

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Крупнейший интернет-сервис Booking.com в середине июля ввел санкции против Крыма: теперь пользователи могут выбрать в качестве цели поездки только «бизнес», а не «отдых». Кроме того, у всех крымских средств размещения перестали отображаться отзывы и рейтинги. «Комсомолка» узнала у игроков рынка, повлияло ли это на их работу.

ЛОВИТЬ КЛИЕНТОВ ПОЗДНО

Казалось бы, конкуренты Booking должны радостно потирать руки: вот теперь-то заживем! Но эйфории у интернет-сервисов, оказывающих аналогичные услуги, не наблюдается. Представители бизнеса отмечают, что изменения произошли в разгар курортного сезона, когда все туристы уже успели забронировать себе места и оплатить их, так что приток новых клиентов в этом году точно не ожидается – как со стороны отдыхающих, так и со стороны объектов размещения.

- Заметного всплеска добавления новых объектов по Крыму я пока не заметил. На российском рынке курортной аренды жилья нет единственного сервиса-монополиста, крупных конкурирующих площадок десятки - вероятно трафик с Booking "размажется" ровным слоем между всеми игроками. Прошло не так много времени - отельеры и владельцы жилья могли еще не успеть отреагировать на эти санкции, ведь сейчас разгар сезона. Сейчас ловить клиентов уже поздно - конец июля, туристы уже давно все запланировали и забронировали до осени. В этом сезоне никаких серьезных изменений уже не произойдет, - уверен Александр Новиков, владелец крымского сервиса бронирования жилья «Турум».

В Сети полно других сайтов, на которых можно почитать отзывы о крымских отелях и гостиницах.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Предприниматель отметил, что раньше сервисам по бронированию было сложно бороться за трафик из контекстной рекламы в поисковых сетях, так как Booking выкупал практически всю возможную рекламу, делая цену за клик такой высокой, что конкурентам с меньшими бюджетами на маркетинг просто невозможно было пробиться. Теперь, надеется Александр Новиков, Booking перестанет вкладывать столько денег в крымский сегмент и освободит место для других игроков. Правда, заметить улучшения можно будет только в следующем сезоне.

ОТМЕЧАЮТ РОСТ

Не отмечает повышенной активности и владелец сервиса «Куда на море» Никита Лютов.

- Посещаемости особой на нашем сайте по Крыму я не заметил. Уже середина сезона, пик был на прошлой неделе, сейчас начинается спад. То же самое с рекламодателями: они активны в мае-июне, в июле уже меньше, а в августе уже никому не надо размещать объявления. Если бы ситуация с Booking случилась в мае – тогда да, мы бы почувствовали, - сказал КП-Крым Лютов. – Конечно, шанс есть в следующем году. Но мы работаем не по модели Booking – брать процент за состоявшееся бронирование, а предоставляем возможность разместить платное объявление, взимая за это фиксированную сумму. Мне кажется, что нам станет лучше, но не супер-лучше: больше от этого выиграют аналоги Booking, которые как раз занимаются бронированием, например – Tvil.ru.

Действительно, сервис бронирования Tvil.ru заявляет о росте по всем фронтам.

- Число броней жилья туристами в Крыму на прошлой неделе выросло на 26% по сравнению с предыдущей неделей. Число регистраций крымского жилья на сайте для сдачи в аренду туристам на прошлой неделей выросло на 13% по сравнению с предыдущей неделей, - сообщила «Комсомолке» директор по развитию бизнеса Tvil.ru Оксана Шустикова.

Многие туристы не бронируют номера заранее, а снимают жилье в частном секторе. Так дешевле.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

УДАСТСЯ ЛИ ПЕРЕМАНИТЬ ТУРИСТОВ?

Оксана Шустикова уверена, что положительную динамику удастся сохранить даже в случае отмены санкций со стороны Booking.

- Многие владельцы жилья сдают его в аренду сразу через несколько сайтов бронирования. Если один сайт прекратит работу или затруднит бронирования, то другие сайты, соответственно, получат больше броней. Число и процент повторных броней жилья в Крыму на Tvil.ru растет из года в год, поэтому клиенты, забронировав один раз, скорее всего, сделают это снова на будущий год, - считает Шустикова.

В свою очередь владелец сервиса «Турум» Александр Новиков такой уверенности в поведении отдыхающих не выражает. Предприниматель считает, что туристы привыкают к механике работы одного сайта и меняют свои предпочтения с неохотой.

- Для туриста самое важное - это ассортимент, и на Booking он огромен - более 500 тысяч объектов по всему миру. Я не думаю, что из-за "крымских санкций" российский турист полностью перейдет с Booking на другие площадки. В виде исключения он может приспособиться искать крымское жилье на других сайтах, но как только Booking отменит санкции - у местных игроков снова начнутся "тяжелые" времена. Этому есть объективные объяснения: все дело в больших деньгах, Booking может выкупить всю контекстную рекламу по всем туристическим фразам и вернет свои позиции в кратчайшие сроки. К сожалению, российские компании не могут позволить себе выделять такие бюджеты на маркетинг. У Booking есть очевидные недостатки: высокие комиссии, запутанный интерфейс, бюрократия. Местным сервисам бронирования нужно изучить недостатки и достоинства конкурента и просто делать свою работу хорошо, тогда не нужно будет ждать проблем у конкурента - клиенты сами будут с удовольствием переходить на российские площадки, - говорит Новиков.

Руководитель «Куда на море» Никита Лютов тоже отмечает высокие комиссии как один из серьезных недостатков Booking.

- Туристы любят Booking, а вот владельцы жилья, которые активно его используют, не понимают своей беды. Европа уже стонет и плачет, когда они платят по 20-25% от стоимости каждой брони. Чем больше рекламодателей на Booking – тем меньше шансов, что забронируют именно у них, приходится повышать ставки, плюс налоги. Это тяжело. Отельный бизнес – не настолько прибыльный, как привыкли считать отдыхающие, это очень тяжелый труд, а тут еще и 20% букингу отдать. Некоторые ребята в начале сезона размещаются на Booking, чтобы раскрутиться, а потом в пик сезона закрывают там продажи и размещаются на сайте вроде моего, где они заплатили фиксированную стоимость за объявление, так что клиент им обходится дешевле. Умные владельцы жилья используют все каналы продаж, не доверяясь только Booking.

Ограничения, введенные интернет-сервисом Booking.com, не отразятся на числе отдыхающих. В Крыму уже отдохнули 3,2 миллиона туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

СОЦСЕТИ И САРАФАННОЕ РАДИО

Среди отельеров паники из-за санкций со стороны Booking тоже не наблюдается. Так, владелец хостела «Судак» Наталья Кириченко уверена, что иностранцы своими ограничениями сделали крымским отелям даже лучше:

- Люди находят объект, видят, что там нет ни отзывов, ни рейтинга – только название и положение на карте. Они заходят в интернет и ищут прямые контакты владельцев, странички объекта в соцсетях. Так что Booking нежданно-негаданно простимулировал прямые продажи.

Падения спроса Наталья Кириченко не ощутила, потому что не использует этот сервис в качестве основного канала продаж.

- Я еще год назад ограничила номерной фонд для бронирования через Booking. Оставляю там условно два места на продажу, чтобы объект был на сайте и была реклама. А все, кто нашел там наш хостел, ищут дальше прямые контакты. Сдавать через Booking - это бешеная комиссия плюс налоги, - заявила отельер. – Я делаю упор на социальные сети и сарафанное радио.

ВОВРЕМЯ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

Не считает Booking хорошим инструментом владелец виллы «Лаборатория Приключений» в Учкуевке (Севастополь) Валентин Бимбирис.

- Мы разорвали отношения лет пять назад. Я не мог, будучи частным лицом, а не юридическим, получить с гостей предоплату. И вот представьте: у вас в сезон при загрузке в 100% не заезжает больше половины безо всяких объяснений? Совершенно невозможно! На Booking владелец всё время обязан, обязан, обязан – а прав фактически нет. И за это надо отдать 15% от стоимости бронирования. И мне не интересны однодневные туристы с Booking, у меня тут место отдыха, а не ночевки, это разные вещи, - подчеркнул отельер.

Выступает за прямые продажи и Наталья Пархоменко – председатель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК).

- Главное – вовремя переориентироваться, например, перекинуть деньги на Яндекс.Директ. Сервиса, подобного Booking, все-таки нет: альтернативные сайты не дают такой поток туристов. Единственный вариант - сейчас разместиться на всех возможных площадках. Если ты с одного сайта получал 30 гостей, то теперь от 15 разных площадок по 1-2 гостя. Один объект, который я взяла в управление, отдавал букингу 300 000 рублей за год! Эти можно инвестировать в собственный сайт, полностью его автоматизировать, создать фото, видеоконтент для прямых продаж. Никакого кошмара в санкциях Booking нет. Нужно инвестировать в собственное развитие, а не отдавать деньги зарубежному владельцу сайта.

Владельцы жилья в Крыму считают, что Booking нежданно-негаданно простимулировал прямые продажи.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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