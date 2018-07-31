Под Ялтой ревнивый работник заправки облил бензином 19-летнюю возлюбленную и поджег

31 Июль 10:07 2018-07-31T18:53:29+03:00

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В ялтинском поселке Никита, возле местной заправки АТАН, сотрудник одной из заправок облил 19-летнюю девушку бензином и поджег. Александра К. сейчас находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Жуткий инцидент случился в ночь на 28 июля. Как рассказала «Комсомолке» мама пострадавшей, у девушки обожжено 80% тела. Врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы, подключили к аппарату искусственного дыхания.

- Она работала старшим кассиром на заправке, он – тоже. Был выпивший, приревновал за что-то. Зашел в комнатку, где они жили, говорят, мебель ломал, облил бензином комнату и ее. И поджег. Его сейчас охраняет полиция, говорят, будут обвинять в покушении на убийство. Не хочу, чтобы ему это сошло с рук, - говорит мать девушки.

Заправка, на которой работала пострадавшая девушкаФото: Анастасия ЖУКОВА

Александра – жительница Джанкоя, в Ялту приехала подработать на сезон.

- Я возвращался домой, проезжал через заправку, видел, как девушку грузили в скорую. Сначала у нее был шок, она молчала, а потом начала кричать. Кричала страшно, я раньше в санавиации работал, много видел, но тут... Я подумал, что тут снимают фильм ужасов. Приехала скорая, реанимация, пожарные. Моя помощь была не нужна, так что я отправился домой, - рассказал КП-Крым очевидец Валерий.

Девушку забрала скорая. Фото: скриншот с видеозаписи очевидцев

По предварительным данным, обливший девушку бензином работник заправки тоже попал в больницу, находится под охраной полиции. Тем временем следственный отдел Ялты уже возбудил уголовное дело в отношении мужчины - его подозревают в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Предположительно, в этом белом вагончике произошла трагедияФото: Анастасия ЖУКОВА

Жители Ялты и Джанкоя уже собирают средства для помощи семье.