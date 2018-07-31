2018-07-31T12:50:03+03:00
Происшествия

Следком завел уголовное дело на ялтинца, который пытался заживо сжечь 19-летнюю девушку

Сейчас девушка в тяжелейшем состоянии находится в больнице
Степан ОСТИНОВ
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Следственный отдел Ялты СК России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который пытался заживо сжечь свою сожительницу.

- По данным следствия, ночью 28 июля 2018 года обвиняемый на почве ревности в помещении, в котором жил со своей сожительницей, облил потерпевшую бензином, после чего поджег. Женщина с множественными ожогами частей тела была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь, - сообщает пресс-служба Следкома России по Крыму.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступления, расследование продолжается.

Напомним, в ялтинском поселке Никита сотрудник одной из заправок облил 19-летнюю девушку бензином и поджег. Александра К. сейчас находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

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