Из Севастополя в Ялту отправилась первая "Комета": расписание, цены, скидки
Четыре рейса в день
С 1 августа открылся новый морской маршрут. Туристы, да и все крымчане, из Севастополя в Ялту и обратно смогут прокатиться на скоростной «Комете 120М». Это пассажирское судно нового поколения на подводных крыльях. Проект судна разработали не где-то за рубежом, а в России.
- Новое транспортное средство для Крыма создал концерн «Калашников», входящий в состав Госкорпорации Ростех. Судно будет курсировать между Севастополем и Ялтой, совершая четыре рейса в день. Время в пути составит 2 часа, - сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.
Дальше - больше. Со следующего года «Комета» будет возить пассажиров из Крыма в Сочи и Новороссийск.
- Впервые более чем за 20 лет возобновлен выпуск судов на подводных крыльях. Это большое событие для отечественного судостроения и серьезный шаг для повышения туристической привлекательности Крыма, - отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. - Суда на подводных крыльях всегда были важной составляющей транспортной системы нашей страны. Советский Союз был мировым лидером в производстве этого вида транспорта, который поставлялся в том числе и на экспорт. С возрождением данного производства мы связываем большие перспективы. На новые «Кометы», безусловно, будет спрос не только на российском рынке, но и за рубежом.
Первым прокатился Медведев
Пассажирское движение между Севастополем и Ялтой запустил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В воскресенье, 29 июля, он побывал на военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России, а в понедельник первым прокатился на скоростном судне.
Во время торжественной церемонии премьера попросили ударить в судовой колокол на берегу. После этого был поднят трап и судно вместе с премьером на борту отправилось в первый рейс. Впрочем, до Ялты Медведев не добрался. Премьеру еще предстояло провести совещание в Севастополе. Поэтому, пройдя несколько морских миль по маршруту, свеженькая «Комета» развернулась и вернулась к причалу.
- Очень хорошее судно, достойная замена «Кометам», «Ракетам», которые у нас в Советском Союзе эксплуатировались, которые до сих пор ходят по рекам и по морям, - отметил Медведев.
В 2019 году в Севастополе построят еще две "Кометы". Фото: правительство Севастополя.
Климат-контроль и меньше качки
Ездить в «Комете» сплошное удовольствие. Судно оборудовано салоном с креслами авиационного типа и оснащено современным оборудованием: средствами связи и навигации, климат-контролем.
- Важным преимуществом этого современного судна по сравнению с ранее построенными стал высокий уровень комфорта для пассажиров благодаря применению автоматической системы снижения качки и перегрузки, - отметили в Правительстве города-героя.
Напомним, на воду с заводских штапелей новенькую «Комету 120М» спустили в октябре прошлого года.
- В следующем году мы планируем спустить на воду еще две «Кометы», которые будут достроены в Крыму, - сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.
КОНКРЕТНО
Расписание:
Из Севастополя отправление в 8.00 и 14.00.
Из Ялты отправление в 11.00 и 17.00.
Цена:
Цены на билеты: обычный билет - 500 рублей, комфорт - 800 рублей. Дети до 2 лет ездят бесплатно, до 7 лет - 200 рублей. Есть семейный билет за 1000 рублей, в который включен проезд двух взрослых и до трех детей возрастом до 14 лет.
ТТХ
«Комета 120М»
Тип судна: пассажирское судно, теплоход на подводных крыльях.
Производство: Россия, завод «Вымпел».
Скорость: 38 узлов (около 70 км/час).
Вместимость: - 120 пассажиров.
Маршрут: Севастополь - Ялта.
Время в пути: 2 часа.
Дальность хода в полном водоизмещении - до 200 миль, а автономность плавания - 8 часов.
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