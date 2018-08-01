Из Севастополя в Ялту отправилась первая "Комета": расписание, цены, скидки

1 Авг. 11:20 2018-08-01T20:27:15+03:00

С 2019 года пассажирское судно будет возить туристов в Сочи и Новороссийск

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Четыре рейса в день

С 1 августа открылся новый морской маршрут. Туристы, да и все крымчане, из Севастополя в Ялту и обратно смогут прокатиться на скоростной «Комете 120М». Это пассажирское судно нового поколения на подводных крыльях. Проект судна разработали не где-то за рубежом, а в России.

- Новое транспортное средство для Крыма создал концерн «Калашников», входящий в состав Госкорпорации Ростех. Судно будет курсировать между Севастополем и Ялтой, совершая четыре рейса в день. Время в пути составит 2 часа, - сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.

Дальше - больше. Со следующего года «Комета» будет возить пассажиров из Крыма в Сочи и Новороссийск.

- Впервые более чем за 20 лет возобновлен выпуск судов на подводных крыльях. Это большое событие для отечественного судостроения и серьезный шаг для повышения туристической привлекательности Крыма, - отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. - Суда на подводных крыльях всегда были важной составляющей транспортной системы нашей страны. Советский Союз был мировым лидером в производстве этого вида транспорта, который поставлялся в том числе и на экспорт. С возрождением данного производства мы связываем большие перспективы. На новые «Кометы», безусловно, будет спрос не только на российском рынке, но и за рубежом.

Первым прокатился Медведев

Пассажирское движение между Севастополем и Ялтой запустил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В воскресенье, 29 июля, он побывал на военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России, а в понедельник первым прокатился на скоростном судне.

Во время торжественной церемонии премьера попросили ударить в судовой колокол на берегу. После этого был поднят трап и судно вместе с премьером на борту отправилось в первый рейс. Впрочем, до Ялты Медведев не добрался. Премьеру еще предстояло провести совещание в Севастополе. Поэтому, пройдя несколько морских миль по маршруту, свеженькая «Комета» развернулась и вернулась к причалу.

- Очень хорошее судно, достойная замена «Кометам», «Ракетам», которые у нас в Советском Союзе эксплуатировались, которые до сих пор ходят по рекам и по морям, - отметил Медведев.

В 2019 году в Севастополе построят еще две "Кометы". Фото: правительство Севастополя.

Климат-контроль и меньше качки

Ездить в «Комете» сплошное удовольствие. Судно оборудовано салоном с креслами авиационного типа и оснащено современным оборудованием: средствами связи и навигации, климат-контролем.

- Важным преимуществом этого современного судна по сравнению с ранее построенными стал высокий уровень комфорта для пассажиров благодаря применению автоматической системы снижения качки и перегрузки, - отметили в Правительстве города-героя.

Напомним, на воду с заводских штапелей новенькую «Комету 120М» спустили в октябре прошлого года.

- В следующем году мы планируем спустить на воду еще две «Кометы», которые будут достроены в Крыму, - сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

КОНКРЕТНО

Расписание:

Из Севастополя отправление в 8.00 и 14.00.

Из Ялты отправление в 11.00 и 17.00.

Цена:

Цены на билеты: обычный билет - 500 рублей, комфорт - 800 рублей. Дети до 2 лет ездят бесплатно, до 7 лет - 200 рублей. Есть семейный билет за 1000 рублей, в который включен проезд двух взрослых и до трех детей возрастом до 14 лет.

ТТХ

«Комета 120М»

Тип судна: пассажирское судно, теплоход на подводных крыльях.

Производство: Россия, завод «Вымпел».

Скорость: 38 узлов (около 70 км/час).

Вместимость: - 120 пассажиров.

Маршрут: Севастополь - Ялта.

Время в пути: 2 часа.

Дальность хода в полном водоизмещении - до 200 миль, а автономность плавания - 8 часов.

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