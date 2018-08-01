Бархатная осень в Крыму: Ялта возглавила рейтинг самых популярных курортов России для отдыха в сентябре

1 Авг. 20:18 2018-08-01T20:28:33+03:00

Жилье осенью туристам обойдется в среднем в 2,6 тысячи рублей в сутки

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Семь городов Крыма попали в Топ-10 самых популярных курортов России для отдыха в сентябре.

На первом месте оказалась Ялта, далее идут Сочи, Феодосия, Евпатория, Алушта, Судак, Алупка, Анапа, Севастополь и Геленджик. Топ-10 составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

- Рейтинг подготовлен по данным броней жилья в частном секторе для проживания с 1 по 30 сентября 2018 года, - уточнили аналитики. - Самое длительное проживание туристы бронируют в Евпатории, в среднем останавливаются на 13 ночей, и в Сочи - в среднем на 11 ночей.

Дешевле всего жилье туристом обойдется в Анапе и в Судаке (в среднем 1,7 тысячи рублей в сутки), дороже всего - в Ялте (2,6 тысячи рублей в сутки) и в Геленджике (2 тысячи рублей в сутки).

КОНКРЕТНО

Ялта, Крым — 2,6 тыс. рублей/ 10 ночей *

Сочи, Краснодарский край — 1,9 тыс. рублей/ 11 ночей

Феодосия, Крым — 1,8 тыс.рублей/ 10 ночей

Евпатория, Крым — 1,8 тыс. рублей/ 13 ночей

Алушта, Крым — 2,2 тыс. рублей/ 11 ночей

Судак, Крым — 1,7 тыс. рублей/ 11 ночей

Алупка, Крым — 1,9 тыс.рублей/ 11 ночей

Анапа, Краснодарский край — 1,7 тыс.и рублей/ 11 ночей

Севастополь, Крым — 2,2 тыс. рублей/ 10 ночей

Геленджик, Краснодарский край — 2 тыс. рублей/ 10 ночей

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей.

Осень самая приятная пора для отдыха в Крыму.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ЧТО С ТУРИСТАМИ

В Крыму с 1 января по 25 июля отдохнули 3,2 миллиона человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Отели и гостиницы заполнены в среднем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%. Больше всего туристов в Феодосии, Судаке, Большой Ялте, Евпатории, Большой Алуште.

Отдыхать в Крым приезжают не только россияне, но и инострацы. Заморских гостей в этом году побывало 230 человек, среди которых жители Южной Америки, Бразилии, Филиппин.

Кстати, в прошлом году в Крыму отдохнули представители 68 стран.

- Откуда только к нам не приезжали: Австралия, Новая Зеландия, Европа вся целиком, - отметил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. - Большинство иностранцев приезжает на лечение. Никакие станции и предостережения не срабатывают. Нам приятно, это показывает, что уровень медицины в крымских санаториях высокого уровня.

Также отдых на полуострвое становится все популярнее среди украинцев. За первые полгода их приехало больше 1,1 миллиона человек. Число авто, которые пересекли границу за этот же период - больше 175 тысяч.

- Основная цель визита - отдых, так как аналогов крымским курортам с местным целебным климатом и разнообразием достопримечательностей на Украине просто нет, - подчеркнул глава комитета.

В сентябре на пляжах загорать комфортнее - людей не так много, и жилье дешевле.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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