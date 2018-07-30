Дмитрий Медведев запустил морскую "Комету" между Ялтой и Севастополем

30 Июль 19:25 2018-07-30T19:31:15+03:00

Дмитрий Медведев ударил в колокольчик перед тем, как подняться на борт. Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

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Глава правительства Дмитрий Медведев 30 июля принял участие в запуске морского рейса Ялта-Севастополь на скоростном пассажирском судне «Комета».

Медведев прибыл на церемонию открытия в морпорт Севастополя. Он дважды ударил в рынду, а затем поднялся на борт «Кометы. Затем гости последовали за премьером. Вместе с ним провели проверку нового судна вице-премьер Дмитрий Козак, министр транспорта Евгений Дитрих, главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Дмитрий Овсянников, генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев и управляющий директор судостроительного завода «Вымпел» Олег Гончаров.

Глава правительства осмотрел салон для пассажиров, затем поднялся в рубку капитана. Командир судна рассказал о системе управления и жизнеобеспечения судна.

Корабль прошел несколько миль по маршруту, а затем вернулся к причалу.

Когда премьер спустился, он сказал, что «это очень хорошее судно».

Также запуск «Кометы» назвал большим событием генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов:

- Это серьезный шаг для повышения туристической привлекательности Крыма. И это только начало, ведь суда на подводных крыльях всегда были важной составляющей транспортной системы нашей страны. Советский Союз был мировым лидером в производстве этого вида транспорта, который поставлялся в том числе на экспорт. С возрождением данного производства мы связываем большие перспективы. У новых «Комет», безусловно, будет спрос не только на российском рынке, но и за рубежом.

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