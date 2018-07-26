С 1 августа «Комета» будет возить пассажиров по морю в Ялту и Севастополь

26 Июль 16:19 2018-07-26T16:19:21+03:00

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Скоростное судно «Комета», которое будет перевозить пассажиров по маршруту Севастополь-Ялта, выйдет на маршрут 1 августа. Об этом сообщается в официальной группе «Курорт» – официального оператора по продаже билетов для проезда на судах «Комета».

Судно будет курсировать в 8.00 и 14.00 из Севастополя, в 11.00 и 17.00 – из Ялты.

Билеты можно будет приобрести с 31 июля на сайте «Комета-Крым.рф».

Дети до двух лет могут проехать бесплатно, от 2-х до 7 лет – за 200 рублей, взрослый билет стоит 500 рублей, бизнес-класс – 1000 рублей. Также есть семейный билет – для двоих взрослых, и до трех детей возрастом до 14 лет за 1000 рублей.

Судно «Комета 120М» предназначено для скоростных перевозок пассажиров. Время в пути составит два часа. Его вместимость – 120 пассажиров (25 человек из них в салоне повышенной комфортности). Экипаж – 5 человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 км/ч).

Ранее рейсы планировалось запустить 27 июля.