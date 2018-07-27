Футбольные баталии: В Крыму прошел третий тур чемпионата «ВАД -Таврида Летняя Лига КП» для любительских команд

27 Июль 16:50 2018-07-30T13:24:38+03:00

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Футбольный турнир «ВАД-Таврида Летняя Лига» среди любительских команд, который организовала «Комсомольская правда-Крым», перешагнул свой экватор – 26 июля прошел уже третий тур.

Первый тур чемпионата состоялся 12 июля, а второй, соответственно,19 числа.

Два предыдущих игровых дня показали, что соперники не хотят идти на компромисс – все команды играют только на победу. До сих пор в турнире не зафиксировано ни одной ничьи!

Среди 10 команд чемпионата уже определились фавориты, которые будут бороться за первое место. Сейчас лидеры наверняка будут распределять свои силы по дистанции. Для аутсайдеров же каждый матч станет вызовом, чтобы показать зрителям настоящий характер и боевой дух. Тем интереснее будет смотреть вторую половину этого захватывающего турнира, у которого есть все шансы стать главным спортивным событием лета в Крыму.

Подробности и свежая информация о турнире в группе https://vk.com/vadleague. Вступайте и следите за новостями!

«Мрия» - «СК Лига-Палагрис»

Тур стартовал матчем «Мрии» и СК «Лига-Палагрис». В Симферополе установилась жаркая погода, команды начали матч в неторопливом темпе, экономили силы - слишком высока была цена осечки, ведь обе команды находятся в лидирующей группе и рассчитывают на попадание в тройку. Счет открыли легионеры: разыграв красивую комбинацию в контратаке. «СК Лига-Палагрис» избрала оборонительную тактику на матч, учитывая на класс своего голкипера. «Отельеры» захватили территориальное преимущество, прижав соперника к воротам. Это давление закономерно преобразовалась в гол - опаснейший штрафной 10 минуте реализовал Роман Грицына. На перерыв команды ушли при ничейном счете 1:1. В начале второго тайма «легионеры» снова выходят вперед 2:1, но это был последний успех коллектива Виталия Шаронова в матче. «Мрия» усилила давление, игровое преимущество «отельеров» закономерно преобразовалась в четыре безответных мяча в ворота «СК Лига –Палагрис»

Итог 5:2 в пользу «Мрии».

«Мрия» - «ТРК Крым»

«Мрия» - «ТРК Крым». Помощь игроку оказывают волонтеры Францишко Ольга и Фоменко Геля из КРО ВОВ Волонтеры-медики Фото Наталья ГоцанюкФото: Наталья Гоцанюк

Итог 4:1 в пользу «Мрии» - две уверенные победы в двух матчах подряд.В следующем матче «Мрии» , решившей играть подряд два матча в связи в загруженностью футболистов на работе, противостоял коллектив «ТРК Крым». Матчи с участием «акул эфира» всегда проходят в упорной борьбе , команда демонстрирует сплоченность и высокую самоотдачу, крайне неохотно отдавая очки соперникам. Крепкой обороне «ТРК Крым» до поры до времени удавалось сдерживать атаки «отельеров», но все же класс игроков «Мрии «сказался уже в первом тайме – «отельеры» провели два мяча в ворота «акул эфира». Особенно хорош был второй: после классной комбинации в одно касание мяч буквально закатили в пустые ворота. «ТРК Крым» забил гол в раздевалку - 2:1 к перерыву. В начале второго тайма «отельеры» быстро восстановили статус-кво. В дальнейшем матч проходил в хорошем темпе, с обоюдными шансами на успех. Удачливее оказалась «Мрия», проведшая в концовке еще одну результативную атаку.

«Fidele» - «КЖД»

Третий матч дня с нетерпением ожидался болельщиками и специалистами и мог стать украшением тура, ведь встречались первая и третья на текущий момент команды турнира – «Fidele» и «КЖД». Но забегая вперед скажем, что борьбы не получилось – «Fidele» оказался на голову выше оппонентов. Команда доказала, что при должном настрое «доставщиков» не сможет остановить ни один из соперников. «Fidele» доминировал с первой и до последней минуты, раз за разом поражая ворота соперника. Все, на что сподобились железнодорожники, гол престижа в концовке.

Итог 7:1 – разгромная победа лидера.

«ВАД» - «ЦентроБанк-Крым»

Четвертый матч стал битвой аутсайдеров турнира – «ВАД» и ЦентроБанк-Крым». Как говорится, игра за 6 очков. В действиях футболистов ощущалась скованность, слишком высока была цена ошибки. Вначале сдали нервы у голкипера «ВАДа»: нелепая ошибка привела к взятию ворот - 1:0 повели «банкиры». «Автодорожники» быстро отыгрались, индивидуальным мастерством блеснул Олег Горбунов под номером 5. Через две минуты разрядил свою пушку восстановившийся после травмы Роял Лагманов из ЦБ, но на стороне «вадовцев» сыграла перекладина. В следующей атаке «банкиров», прерывая опасную передачу в штрафную, сыграл рукой защитник «ВАДа». Судья Алексей Емелин уверенно указал на точку. Следует точный удар и ЦБ выходит вперед - 2:1, и тут же прозвучал свисток на перерыв. В перерыве в раздевалке «ВАДа» состоялся серьезный разговор, на второй тайм команда вышла с горящими глазами. Повел за собой коллектив Олег Горбунов, сравнявший счет на 5 минуте второго тайма. «ВАДовцы» овладели территориальным преимуществом, «банкиры» отвечали редкими контратаками. В концовке Горбунов оформил хет-трик, принеся первые три очка в копилку автодорожников.

Итог - 3:2 в пользу «ВАД».

«Fidele» - «СК Лига-Палагрис»

В следующем матче силу «Fidele» волею календаря пришлось испытать на себе «СК Лига-Палагрис». «Легионеры» разумно отошли к своим воротам, рассчитывая на контратаки, и долгое время это приносило результат. Все же в концовке тайма «Fidele» забил. Удвоил преимущество «Fidele» и в начале второго тайма - 2:0. Далее команда играла рационально, по счету. Все же «СК Лиге-Палагрису» удалось воскресить интригу усилиями Дживана Геворгяна , которому удался результативный удар. «Легионеры» побежали сравнивать счет, имели ряд моментов, но оголили тылы. Расплата последовала незамедлительно: Арсений Ануфриенко в контратаке приблизился к воротам «легионеров» на удобную дистанцию, точно и сильно направив мяч в ворота соперника. В концовке игроки «Fidele» доставили еще один мяч в ворота «СК ЛИГА-Палагрис».

Итог 4:1 – «Fidele» просто неостановим.

«Ватек+» - «ТРК Крым»

Следующий матч, по мнению болельщиков, по накалу борьбы , самоотдаче команд стал одним из лучших на турнире. С первых минут «ТРК Крым» стал навязывать борьбу на каждом участке поля, нивелируя разницу в классе старанием и запредельным настроем. Игра проходила в равной борьбе. Несмотря на отсутствие голов в первом тайме, смотрелся матч на одном дыхании. Во втором тайме «акулы эфира» два раза «укусили» «ватековцев» - 2:0. Запахло сенсацией. За пять минут до конца «Ватек+» отквитал один мяч, тем не менее «ТРК Крым» уверенно защищался и должен был брать три очка. Гром грянул на последних секундах. «Ватековцы» перешли на навал - следует безадресный наброс в штрафную, и оставшийся неприкрытым ударный форвард «Ватека» Сергей Калитюк оформляет дубль.

Есть первая ничья на турнире - 2:2!

«КЖД» - «ЦентроБанк-Крым»

За игроков приходят поболеть семьи с маленькими детьмиФото: Наталья Гоцанюк

Итог - 4:3 в пользу «КЖД». Волевая победа, несмотря на хет-трик форварда ЦБ Азата Мамедова.Седьмой матч должен был ответить на вопрос, был ли случаен взлет «железнодорожников». Экзаменовал КЖД «ЦентроБанк-Крым», игроки которого всерьез рассчитывали получить очки в этом матче. Уже в дебюте матча ЦБ открывает счет: индивидуальным мастерством блеснул Азат Мамедов. Он же вскоре удвоил преимущество банкиров - 2:0 к последней минуте первого тайма. Казалось, ЦБ наберет первые очки на турнире, но мгновенная расслабленность «банкиров» привела к голу в их ворота - 2:1 к перерыву. Во втором тайме «КЖД» ожидаемо прибавил, игра переместилась на половину поля «банкиров». Количество перешло в качество, и после двух результативных атак «железнодорожники» выходят вперед. ЦБ сравнивает счет в следующей атаке, но «КЖД» в концовке все же вырывает победу.

«Ватек+» - «ВАД»

На закуску футбольных гурманов ждала завещающая игра «Ватек+» против «ВАДа». «Ватековцы» ожидаемо завладели территорией, команда «ВАД» ожидаемо избрала на этот матч оборонительную тактику - впереди рассчитывая на быстрого Олега Горбунова. После победы над ЦБ «автодорожники» с хорошим настроением вышли на игру. «Ватековцы» все же имели моменты у ворот «ВАДа», но хромала реализация, игрокам не хватало хладнокровия в завершающей фазе атаки. В первом тайме счет так и не был открыт. В начале второго тайма «Ватек+» открывает счет - гол снова на счету Калитюка, но ВАД уже в следующей атаке восстанавливает равновесие. В концовке матча «ватековцы» устроили настоящий штурм ворот «автостроителей», но в рамке творил чудеса вратарь «ВАДа», да и футбольные боги вчера явно были на стороне строителей «Тавриды» .

Итоговый счет 1:1

Следующий этап чемпионата «КП-Крым» пройдет 2 августа – начало в 15.30. Болейте за своих!

СПАВКА «КП»

Когда играют?

Турнир стартовал 12 июля и продлится чуть более месяца - по 16 августа. Каждый четверг все команды проведут по два матча.

Кто играет?

В чемпионате принимают участие 10 команд, представляющие успешные крымские компании и общественные организации:АО «ВАД», «Fidele», «Мрия», «Овк Терм», «За трезвый Крым», «ТРК Крым», «КЖД», ЮГУ «Центробанк», СК-Лига «Палагрис» и «Ватек+». Команды, состоящие из сотрудников предприятия, играют 7 на 7.

Где играют?

Матчи проходят на стадионе симферопольской гимназии им. Покровского - ул. Героев Сталинграда, 39. Кстати, вход для болельщиков абсолютно бесплатный!

Мячи для турнира предоставила компания «Рекорд плюс» (www.rekord-plus.ru, ул. Кечкеметская, 120) и магазин «Спорт-товары» (ул. Севастопольская, 20/1).

КСТАТИ

Титульный партнер турнира АО «ВАД» - генеральный подрядчик трассы «Таврида» и автоподхода к Крымскому мосту. Дорожники активно работают на всех семи этапах строительства «Тавриды», работы ведутся в круглосуточном режиме. На объекте работает около 1000 единиц техники и более 3000 человек.

Укладка асфальтобетона на «Тавриде» будет выполнена в три слоя. Два слоя на участке от Керчи до Симферополя будут уложены уже в этом году, финишный слой щебеночно-мастичного асфальтобетона выполнят в 2020 году перед вводом дороги в эксплуатацию. Сейчас АО «ВАД» заасфальтировал почти 100 километров трассы в двухполосном исполнении. Общая готовность «Тавриды» составляет уже 35%.

Строительство» ведется одновременно на всех 7 этапах и разделено на две очереди. Движение по двум полосам «Тавриды» от Керчи до Симферополя (1-4 этапы – 190 км) будет запущено в декабре этого года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

Укладка финишного слоя асфальтобетона на автоподходе к Крымскому мосту будет выполнена в сентябре, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года. Рабочее движение по автоподходу было открыто одновременно с запуском автодорожной части моста в мае.

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