2018-07-31T22:03:42+03:00
Политика

Депутат европарламента в Крыму: Санкции ЕС против России и полуострова нужно отменять

Чешская делегация предложила развивать сотрудничество с Крымом в туристической сфере
Степан ОСТИНОВ
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Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил намерение сотрудничать с Чешской РеспубликойГлава Крыма Сергей Аксенов подтвердил намерение сотрудничать с Чешской РеспубликойФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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Депутат европейского парламента от Республики Чехии Яромир Кохлинчек, который вместе с чешской делегацией находится с визитом в Крыму, выступает против европейских санкции в отношении России и полуострова

- Мы посетили Симферополь, Ялту, Балаклаву и Севастополь в Крыму, после этого разговаривали с представителями правительства республики и депутатами регионального парламента и хорошо знаем, что нам нужно что-нибудь сделать против санкций. Я думаю, что для обоих партнеров – Российской Федерации и Евросоюза – санкции невыгодны, их нужно отменять, - пояснил Яромир Кохлинчек.

Он убежден, чешским предпринимателям необходимо развивать экономические отношения и с Крымом, и с другими регионами Российской Федерации.

Еще один член чешской делегации - зампредседателя коммунистической партии Чехии Йосеф Скала – отметил, что для простых чехов и предпринимателей Крым будет интересен как уникальный курорт.

- Есть одна сфера, в который мы можем прогрессу помочь довольно здорово – это туризм. Для чехов берега Черного моря – это традиционное место для отдыха. В годы социализма сюда приезжали сотни тысяч наших соотечественников – им здесь очень нравилось. Мне кажется, нужно придумать умный способ, как фактически обходить санкции (в сфере туризма. – Авт.). Это будет приносить Крыму и экономический, и психополитический эффект, - подчеркнул Чехии Йосеф.

Глава Крыма Сергей Аксенов полностью согласился с необходимостью развивать экономические связи Крыма и Чешской Республики.

- Мы двигаемся вперед достаточно быстрыми темпами. И готовы развивать в том числе экономические отношения как субъект Российской Федерации, готовы организовывать визиты иностранных бизнесменов, непосредственно Чешской Республики, готовы принимать по любым направлениям, - заключил глава республики.

Делегация из Чехии из политиков и общественных деятелей, включая депутата европейского парламента Яромира Кохличека и сенатора чешского парламента Ярослава Доубрава, прибыли в Крым ко Дню военно-морского флота – 29 июля. Они уже посетили несколько городов полуострова, встретились с правительством Крыма и парламентариями республики. Делегаты выступают за отмену санкций против России и развенчания мифов о полуострове в Западных СМИ.

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