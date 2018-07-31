2018-08-01T10:09:39+03:00
Политика

Глава чешской делегации: В Крыму живут счастливые люди

Яромир Кохлинчек оценил инфраструктурный прогресс полуострова
Степан ОСТИНОВ
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Депутат европарламента хочет побывать на Крымском мосту - пообещал посетить его в свою следующую поездку.Депутат европарламента хочет побывать на Крымском мосту - пообещал посетить его в свою следующую поездку.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Депутат европейского парламента от Республики Чехии Яромир Кохлинчек, который вместе с делегацией прибыл в Крым, высоко оценил прогресс в инфраструктуре полуострова.

- Я уже третий раз в Крыму. В этот раз мы посетили Симферополь, Ялту, Балаклаву и Севастополь. Впечатления от Крыма очень хорошие, явно виден прогресс - это и новый аэропорт, и трасса Керчь-Севастополь — отличная дорога, говорю как специалист, работавший в этой отрасли,- рассказал парламентарий.

Он сказал, что хотел бы еще и увидеть другое архитектурное чудо России - Крымский мост, но пообещал побывать на объекте в следующий раз.

- А вообще хочу сказать, что здесь я не видел ни волков, ни медведей. Здесь (в Крыму. - Авт.) живут обычные счастливые люди, - заключил Яромир Кохлинчек.

Как сообщала «Комсомолка», депутат европейского парламента высказался за отмену санкций в отношении России и Крыма. От также выступает за налаживание экономических связей между Чехией и Крымом.

Делегация из Чехии из политиков и общественных деятелей, включая депутата европейского парламента Яромира Кохличека и сенатора чешского парламента Ярослава Доубрава, прибыли в Крым ко Дню военно-морского флота – 29 июля. Они уже посетили несколько городов полуострова, встретились с правительством Крыма и парламентариями республики. Делегаты выступают за отмену санкций против России и развенчания мифов о полуострове в Западных СМИ.

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