В аэропорту "Симферополь" встретили трехмиллионного пассажира

СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-09T17:46:08+03:00

В этом году юбилейный пассажир прилетел на 2 дня раньше. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Им стала Юлия Космакова из Калуги, прилетевшая на отдых с сыном

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Аэропорт «Симферополь» обслужил 9 августа трехмиллионного пассажира с начала года. Юлия Космакова прилетела в Крым из Калуги рейсом авиакомпании «РусЛайн».

- Стать трехмиллионным пассажиром для меня очень неожиданно. В Крыму мы с сыном впервые. Прилетели на две недели на отдых в Евпаторию. Слышали только положительные отзывы о полуострове, поэтому решили в этом году отдыхать здесь, - рассказала Космакова.

В пресс-службе аэропорта отметили, что в этом году юбилейный пассажир прилетел на два дня раньше, чем в прошлом году.

Юлию Космакову поздравили министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, представители аэропорта и авиакомпании. Ей вручили сертификаты на обслуживание в бизнес-зале аэропорта, на право бесплатного перелета в любой город Российской Федерации из маршрутной сети авиакомпании «РусЛайн», на посещение семьей кинопарка «Викинг», а также билет для всей семьи в новый парк чудес и развлечение «Дримвуд».

- Уверен, что многомиллионных гостей до конца этого года встретим еще не раз. А новый аэропорт Симферополя становится эталоном качества и сервисного обслуживания и задает тон всему туристическому направлению в Крыму, - отметил Волченко.

По словам генерального директора «ООО Международный аэропорт «Симферополь» Евгения Плаксина, крымское направление у туристов очень востребовано.

- Об этом не первый год свидетельствует не только пассажиропоток аэропорта, но и география полетов из Симферополя. На сегодняшний день мы являемся региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской сеткой полетов. Рейсы в Крым выполняют 17 авиакомпаний по 63 направлениям. Мы рады, что в этом летнем сезоне 2018 года наши пассажиры прилетают уже в новый терминал аэропорта, и могут на нашем примере оценить, как меняется полуостров.

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