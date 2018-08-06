2018-08-06T17:42:54+03:00
Общество

Начались работы по благоустройству Лавандового сада «Lavender» в Симферополе

Работы планируется закончить в ноябре 2018 года
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Группа компаний «Монолит» совместно с комбинатом «Крымская Роза» провели первые работы по благоустройству лавандового сада «Lavender» в парке им. Гагарина. Уже этой осенью жители и гости столицы увидят первые плоды совместного проекта.

- Этот проект – это инициатива наших друзей, с которыми мы идем вместе с самого старта, – комбината «Крымская Роза». Они инициировали создание настоящего лавандового сада в Гагаринском парке на одной из территорий площадью 600 квадратных метров, – сообщила заместитель генерального директора Оксана Афанасьева.

По словам Афанасьевой, кроме лаванды, будут высажены сантолина сизая, можжевельник средний, барвинок малый. Предполагается, что работы по благоустройству будут закончены в ноябре 2018 года, а первое цветение лаванды начнется уже в июле 2019 года.

Ранее «Монолит» поддержал проект благотворительного фонда «Добро мира – Волонтеры Крыма» по преображению общественных пространств. Застройщик превратил подземный переход на проспекте Победы в лавандовое поле с очертаниями города за ним.

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем

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