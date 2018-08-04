2018-08-04T13:32:44+03:00
Общество

Исследование приостановлено: Археологи передают строителям «Тавриды» данные о карстовой пещере

Дорожники должны найти проектное решение, как сохранить пещеру и продолжать строительство трассы
Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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Исследование карстовой пещеры, которую обнаружили при строительстве федеральной трассы «Таврида» в Крыму, приостановили.

Сейчас ученые передают строителям трассы необходимые проектные материалы, чтобы сохранить пещеру и не помещать прокладке дороги.

- Мы сейчас научные исследования приостановили. В данный момент мы заняты передачей пространственных параметров пещеры, ее соотношения к поверхности строителям, чтобы проектировщики «Тавриды» смогли просчитать способы перехода через пещеру, - рассказал КП- Крым декан географического факультета КФУ им. Вернадского Борис Вахрушев, принимавший участие в изучениипещеры.

По его словам, это весьма распространенная практика во всем мире, когда в процессе строительства дороги обнаруживается пещера — при сотрудничестве строителей дороги и археологов удается сохранить оба объекта.

- Как только мы уладим этот момент, непременно вернемся к изучению пещеры. Сейчас для нас первоочердная задача - передача характеристик пещеры, - заключил ученый.

Напомним, о пещере стало известно в середине июля. Карстовый колодец глубиной 14 метров нашли близ поселка Зуя во время прокладки трассы «Таврида». Общая протяженность пещеры – 1015 метров. Это делает ее самой протяженной в предгорном Крыму. Пещеру исследовали более 40 ученых со всей России. Здесь были найдены кости мамонта и мамонтенка, винторогого барана, лошади, носорога Мерка и других млекопитающих. В пещере очень низкое содержание кислорода – 18%. Для того, чтобы это определить, использовали специальное оборудование – газоанализатор.

Ученые пока не обнаружили следов человека в карстовой пещере, однако неподалеку от нее нашли много памятников каменного века

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