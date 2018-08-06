На Крымском мосту новый рекорд трафика: За сутки проехали 32 406 машин

СЕГОДНЯ 10:07 2018-08-06T14:14:28+03:00

Из них более 19 тысяч автомобилей направились на полуостров

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Мост через Керченский пролив взял очередную отметку – в это воскресенье по нему проехали 32 406 легковушек, автобусов и других транспортных средств. Причем более 19 тысяч машин направлялись на Крымский полуостров.

Таким образом «побит» рекорд 15 июля, когда по мосту проехали 31 511 автомобилей.

- Среднесуточная интенсивность движения на новой автодороге по Крымскому мосту с начала августа превысила 28 тысяч транспортных средств, что почти на 15 % выше среднесуточного трафика июля, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Всего же за три месяца с 16 мая через пролив по мосту переправилось свыше 1,584 миллионов транспортных средств в обе стороны. Это на 1/5 больше, чем перевезла Керченская паромная переправа за минувший год.

Напоминаем, что автомобильная дорога по Крымскому мосту – это участок федеральной трассы А-290 км 141- км 160. За нее отвечает ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Всего четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Нужно отметить, что на Крымском мосту максимальная разрешенная скорость не более 90 км/ч. Также нельзя здесь останавливаться.

КСТАТИ

Автодорога по Крымскому мосту – участок федеральной автомобильной дороги А-290 км 141 – км 160. Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Трасса категории 1 Б. Четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешённая скорость – 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены. Требование по содержанию автодороги – «высокого» уровня (максимальный из возможных).