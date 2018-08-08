Эксперт рассказал о перспективах снятия стресса с помощью уникальной методики

СЕГОДНЯ 15:21 2018-08-08T15:27:57+03:00

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Духовная практика «мindfulness» (с англ. «осознанность») была изобретена в США, где психологи давно искали результативный способ эмоциональной стабилизации, который можно массово применять в корпоративных коллективах.

По мере ускорения научно-технической эволюции психика человека подвергается всё большим нагрузкам. Неурядицы на работе и в семье, экономическая и политическая нестабильность, мощный информационный прессинг – все это негативно сказывается на психофизическом контуре жителя больших городов.

О том, как с помощью методики «мindfulness» можно улучшить свою жизнь рассказывает Велена Приходько, которая стала первым серьёзным практиком в России, освоившим способ перманентной осознанности.

- Скажите пожалуйста, что же скрывается за понятием «мindfulness»?

- Полное название этой технологии The Mindfulness-Based Stress Reduction program (MBSR) или «секулярная медитация». Данная духовная практика представляет собой симбиоз некоторых практических упражнений буддизма, йоги и гипнологии. Главная цель – это научиться мгновенно без погружения в медитацию осознавать своё сиюминутное положение в окружающем мире. И не просто осознавать, а контролировать собственные эмоции и внешнее воздействие с нивелированием негативных обертонов.

- Почему эта методика сегодня вызывает широкий интерес, особенно у продвинутой молодежи?

- Дело в том, что современный молодой человек, проживающий в мегаполисе, постоянно ощущает сильное давление извне. При этом многие амбициозные личности понимают, что карьерный и личностный рост необходимо осуществлять только с ясной головой и положительным настроем. Модные занятия йогой хорошо справляются со снятием стресса, но наша насыщенная жизнь ежеминутно испытывает психику на прочность. Стоя в автомобильной пробке невозможно стать в позу йога и расслабиться. А вот отключиться на пару секунд от внешней среды и осознать текущий момент – это действительно эффективный метод для эмоциональной стабилизации.

- Существуют ли научные доказательства эффективности «мindfulness»?

-Да. В конце прошлого столетия в Массачусетском Университете проводились глубокие исследования MBSR, доказавшие, что люди, практикующие моментальную «осознанность» способны контролировать «альфа» ритмы головного мозга. А именно эти колебания позволяют быстро подавлять негативные проявления, формируя основу для доминирования положительных эмоций. После таких фактов методику стали массово применять в учебных заведениях, в крупных корпорациях и даже в американских тюрьмах.

- Какое будущее у этого интересного направления в России?

- Возможность быстро уйти от негативной волны с помощью моментального осознания действительности с оценкой характера воздействия внешней среды в нашей стране может помочь многим людям, стремящимся к духовной гармонии. Для того, чтобы пройти первую ступень достаточно всего двух-трёх занятий, дополняемых постоянными самостоятельными тренировками. Поэтому секулярная медитация уже сегодня вызывает широкий интерес у многих россиян, желающих иметь под рукой действенную невидимую защиту от стресса и эмоциональных нагрузок.

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