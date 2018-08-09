День Ялты - 2018: программа празднования на два дня

Юнна Мориц: О гражданской мечтая войне, не в моей проживайте стране... И не будет у нас ни одной революции, очень цветной!

Новое стихотворение Великой Поэтессы застало нашего корреспондента в отпуске - в Абхазии. И он просто не мог не позвонить автору... [аудио]