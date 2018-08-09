2018-08-09T13:37:41+03:00
Общество

День Ялты - 2018: программа празднования на два дня

Отмечать 180-летие любимого города жители и гости курортной столицы Крыма будут 11 и 12 августа
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Большинство мероприятий пройдут на набережной.Большинство мероприятий пройдут на набережной.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Ялте исполняется 180 лет. В честь такой даты в городе проведут массу развлекательных мероприятий. Основные из них будут проходить 11 и 12 августа. А само день рождения ежегодно отмечается во вторую субботу последнего летнего месяца.

11 августа

9.00 - 12.00 - парад спортивных организаций, показательные выступления. Набережная.

10.00 - молебен во славу города. Собор святого благоверного князя Александра Невского. Улица Садовая, 2.

10.00 - шахматный турнир «Битва поколений». Набережная, аллея в районе памятника «Дама с собачкой и Чехов».

10.00-18.00 - День открытых дверей в историко-литературном музее, Ливадийском дворце, Алупкинском дворце, дворце-музее Александра III в Массандре, «Ластичкином гнезде».

13.00 - Фотоквест «Ялта в объективе молодежи». Набережная, аллея в районе памятника «Дама с собачкой и Чехов».

15.00 - «Пикник книг» - выступления ялтинских поэтов и писателей, знакомство с литературными новинками. Набережная, зеленая зона за памятником В. И. Ленину.

16.00 - детский городок «Сказочная Ялта», мастер-классы для детей, игровая программа. Набережная, район квадратного фонтана.

16.00 - театрализованный праздник «День Нептуна». Пгт Никита, 12.

16.00 - Выставка «Ялта в творчестве художников». Улица Гоголя, 1.

16.30 - концерт - бал духового оркестра «Ялта» ялтинского театра духовой музыки. Набережная.

17.30 - финальный матч «Кубка Ялты-2018» по футболу памяти Боярчука. Улица Бирюкова, 2а.

В музеях и дворцах в честь праздника сделают бесплатный вход. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В музеях и дворцах в честь праздника сделают бесплатный вход.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

18.00 - запуск воздушного шара «Ялта». Набережная.

19.00 - концертная программа «Ялта - город счастья!». Набережная им. В. И. Ленина, сцена в районе круглого фонтана.

22.00 - фейерверк. Акватория морского порта (причал № 8).

22.05 - 23.00 - дискотека. Набережная, сцена в районе круглого фонтана.

12 августа

10.00 - 18.00 - День открытых дверей в музее «Его Величество Футбол». Стадион «Авангард», улица Бирюкова, 2а.

14.00 – 16.00 - театрализованная экскурсия «Метаморфозы Ялты». Улица Пушкинская, 5.

16.00 - детский городок «Сказочная Ялта», мастер-классы для детей, детская игровая программа. Набережная, район квадратного фонтана.

18.00 - концерт камерного оркестра «Таврия» и солистов Крымской государственной филармонии. Городской сад, площадь перед Ялтинским театром им. А. П. Чехова.

18.00 - 22.00 - молодежная программа с участием кавер-группы «ШнАпS - Band», эстрадного шоу «Гефест». Набережная, сцена в районе круглого фонтана.

Курортной столице Крыма исполняется 180 лет. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Курортной столице Крыма исполняется 180 лет.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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