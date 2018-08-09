СЕГОДНЯ 12:08 2018-08-09T12:52:24+03:00

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Пролежал на дне моря почти 2000 лет

Крымское лето щедро выдает на-гора громкие подводные археологические находки: : четыре подлодки Российской Империи, немецкий бомбардировщик Хенкель 111, катер времен Великой Отечественной.

К разряду сенсаций можно отнести деревянный корабль, обнаруженный под толщей морской воды у берегов Балаклавы в Севастополе.

- Это римское судно I века нашей эры – такое предположение сделали археологи, увидев хорошо сохранившийся якорь, - сообщил КП-Крым руководитель экспедиции «Нептун» Роман Дунаев. – Мы обнаружили его недалеко от Балаклавы - в 3-4 милях от берега на глубине 85 метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/663621" frameborder="0"></iframe> Древний якорь лежит на большой глубине.Железный якорь - это весомый аргумент в пользу версии, что найдено римское судно I века нашей эры Видео: экспедиция "Нептун"! другой источник

Примерная длина находки 25 метров, ширина - 5,5 -6 метров.

У судна одна мачта, но ходил не только за счет паруса и силы ветра, были на борту и гребцы - археологи нашли весла в довольно приличном состоянии.

Длина находки около 25 метров, ширина примерно 6 метров. Фото: экспедиция "Нептун"

Ученые отмечают, что обнаруженное парусно-весельное морское судно по всем параметрам очень близко к торговым кораблям римской эпохи.

Уже только то, что древний артефакт относительно неплохо сохранился до наших дней, автоматически причисляет его к разряду уникальных. А все благодаря толстому слою ила, который берег его от полного разрушения на протяжении десятков веков.

У судна была одна мачта. Фото: экспедиция "Нептун"

- Черноморский ил – отличный консерватор. В нем много сероводорода, нет кислорода и поэтому невозможны окислительные процессы под водой, - отмечает Роман.

Что дальше

Сейчас обломки корабля отправили на радиоуглеродную экспертизу, чтобы определить точно, в каком же веке судно ходило и затонуло.

А какова же дальнейшая участь «римлянина»?

- Судьбу всех наших находок решают археологи. Если они приходят к выводу, что найденное можно консервировать и затем экспонировать, то поднимаем все на поверхность. В противоположном случае, если все остается на морском дне, делаем все необходимые замеры, фотограмметрический план, то есть составляем 3D модель объекта, - объясняет руководитель «Нептуна». - Есть задумка сделать визуальный путеводитель по дну Черного моря, где будут обозначены все обнаруженные подводные объекты. Но это очень большая, кропотливая и серьезная работа, на которую уйдет не один год.

Сенсационные находки – итог планомерной работы

Экспедиция «Нептун», в составе которой более трех десятков гидроакустиков и водолазов из разных регионов России, проводится в рамках крупно-масштабного проекта «Крым - перекресток цивилизаций». Материальную поддержку подводных исследователи получают от Фонда президентских грантов.

В экспедиции «Нептун» принимают участие гидроакустики и водолазы из разных регионов России. Фото: экспедиция "Нептун"

- В рамках проекта мы заявим еще немало объектов. На сегодняшний день уже порядка 126 целей, которые предстоит обследовать и выснить, относятся ли они к культурно-историческому наследию, - раскрывает карты руководитель экспедиции. - В поле нашего зрения попадают римские, византийские корабли, объекты времен Крымской войны, также Первой и Второй мировой.

Самые громкие открытия «Нептуна»

2015 год, Балаклава - византийское судно (X-XI вв.). Обнаруженные амфоры выставляются в Херсонеском музее, Севастополь.

2016 год, мыс Тарханкут - пароход «Веста» (затонул в 1887 году). Поднятые на поверхность фонари, посуда, мебель переданы в музей подводной археологи находок, Феодосия.

2018 год, мыс Тарханкут - пароход «Генерал Коцебу» (затонул в 1895 году). Поднятые на поверхность объекты находятся в музее подводной археологи находок в Феодосии.

Экспедиция "Нептун" тесно сотрудничает с Черноморским центром подводных исследований и подводным археологом Виктором Лебединским.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/663621" frameborder="0"></iframe> Древний якорь лежит на большой глубине.Железный якорь - это весомый аргумент в пользу версии, что найдено римское судно I века нашей эры Видео: экспедиция "Нептун"! другой источник

Сочные новости.

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