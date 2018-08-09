2018-08-09T17:04:43+03:00
Недвижимость

Спрос на покупку квартир в «Крымской Розе» в ипотеку растет

Чаще всего квартиры в ипотеку приобретают мужчины от 35 до 38 лет
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На покупку квартир в первом квартале масштабного проекта «Крымская Роза» заключено 25 договоров ипотечного кредитования и 15 договоров по материнскому капиталу. Специалисты отмечают, что на сегодняшний день в Крыму низкие ставки по ипотеке и соответственно доступные цены на жилье в новостройках, в том числе и в ЖК «Лаванда»

- С компанией «Монолит» у нас долгосрочное сотрудничество, и это первая компания на полуострове, с которой мы выдали специальный субсидированный кредит под 6%. Кроме этого, в целом на приобретение жилья в новых комплексах ГК «Монолит» заемщики взяли ипотечные кредиты на сумму более 342 млн рублей. Уже сейчас, ипотечный портфель РНКБ составляет около 6,5 млрд рублей — это более 3700 действующих ипотечных договоров, – отметил руководитель Дирекции ипотечного кредитования Аркадий Тарнопольский.

По данным РНКБ, чаще всего квартиры в ипотеку приобретают мужчины от 35 до 38 лет – это 64% от общего количества заемщиков, соответственно 36% — это женщины, а 73% заемщиков состоят в браке.

Напомним, в семейном квартале «Лаванда» продано уже более 40% квартир. Спросом пользуются однокомнатные квартиры, площадь которых составляет от 37 до 40 квадратных метров. На втором месте по популярности – «двушки».

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