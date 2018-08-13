2018-08-13T14:30:54+03:00
Общество

"Всем крымских ясных дней": Олег Газманов теперь встречает пассажиров аэропорта "Симферополь"

Обращения певца транслируют по громкой связи
Надежда ДАЦЮК
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По прилету в Крым Газманов услышал свой голос. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"По прилету в Крым Газманов услышал свой голос. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"
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Известный певец Олег Газманов с 13 августа приветствует пассажиров аэропорта «Симферополь». Артист записал в студии несколько обращений к прилетающим на полуостров и убывающим обратно. Их будут транслировать по громкой связи, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Так, пассажиры, прилетевшие в Крым, будут слышать в зале выдачи багажа и зоне прилета такое объявление:

- Приветствую пассажиров нового терминала аэропорта Симферополь. Я, Олег Газманов, желаю вам приятного отдыха, интересных впечатлений, новых идей и открытий! Всем крымских ясных дней!

Те, кто улетает из Крыма, услышат объявление от певца в зонах регистрации на первом этаже и в зоне вылета на третьем этаже:

- Приветствую пассажиров нового терминала аэропорта Симферополь. Я, Олег Газманов, желаю вам приятного полета и мягкой посадки! Увезите с собой кусочек крымского солнца, теплого моря и хорошего настроения. Всем мои ясные дни! Возвращайтесь в Крым!

Олег Газманов рассказал, что для него это большое удовольствие и честь – встречать и провожать пассажиров в Крыму.

- Мне очень нравится Крым! Здесь есть все: и море, и поля, и горы. Я очень люблю Ялту, Ливадийский и Массандровский дворцы, Феодосию. В этом году я здесь уже четвертые раз и обязательно вернусь снова, - поделился певец.

Генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин отметил, что в Крыму раньше любили отдыхать творческие люди, и сейчас они продолжают прибывать на полуостров за вдохновением.

- Мягкий климат полуострова как нельзя лучше способствует творческому процессу. Так у нас родилась идея, чтобы голоса известных артистов, музыкантов, актеров и композиторов звучали в аэропорту. На данный момент аэропорт Симферополь является единственным аэропортом в стране, где пассажиры могут услышать адресованные им слова от известного исполнителя. Олег Газманов стал первым, кому наша идея пришлась по душе, - сообщил Плаксин.

Исполнитель Олег Газманов выступит в Феодосии, Ялте и Евпатории в рамках гастрольного тура «50 лет на сцене».

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