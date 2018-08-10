2018-08-10T18:01:25+03:00
Недвижимость

Квартал «Лаванда» растет на «Крымской розе»

Он займет 1,6 га нового микрорайона
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Строительно-монтажные работы ведутся по всем 6 секциям семейного квартала «Лаванда». При этом первыми «вырастут» семиэтажные дома. Таким образом строительство первой очереди «Крымской Розы» идет в соответствии с утвержденной дорожной картой проекта.

- Каркасные работы ведутся по 3 секциям. Например, на одной мы уже перекрываем цокольный этаж, соответственно, в ближайшее время появится первый этаж. На двух других секциях выводятся стены для цокольного этажа и устройство фундаментной плиты. По семнадцатиэтажным домам – подготавливаем котлованы. В целом на объекте работают порядка 150 строителей, – рассказал генеральный директор СК «Акура» Валерий Семененко.

Кроме этого, ведется активная работа по прокладке инженерных сетей. Одновременно идет активное проектирование дорожно-транспортной сети микрорайона.

Напомним, в конце июня Группа компаний «Монолит» объявила об официальном старте строительства первого квартала самого масштабного проекта полуострова «Крымская роза». Семейный квартал «Лаванда» будет состоять из шести секций, этажность которых варьируется от 7 до 17 этажей. На территории «Лаванды» будет построен детский сад на 80 мест с собственными игровыми зонами. Квартал займет 1,6 га нового микрорайона.

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