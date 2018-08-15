2018-08-15T16:22:22+03:00
Звезды

Исторический фестиваль на Федюхиных высотах 2018: Зрителям впервые покажут гражданскую войну в США

Реконструкторы со всей России в очередной раз соберутся в Севастополе [фото]
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Фото предоставлены организаторами фестиваляФото предоставлены организаторами фестиваля
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Исторический фестиваль на Федюхиных высотах в этом году подготовили для посетителей обновленную программу. С 13 по 16 сентября зрителей ждут различные площадки, где реконструкторы готовят масштабные военные баталии.

Всего гостей ждут восемь исторических площадок: Древняя Русь, Античность, Европейское средневековье (loco cimbali), Крымская война, а также Великая Отечественная война, гражданская война в США и война в Афганистане, площадка для показательных выступлений реконструкторов античности. Общая площадь - 15 гектаров!

Фото предоставлены организаторами фестиваля

Фото предоставлены организаторами фестиваля

Loco cimbali - новая локация. Под Севастополем воссоздают поселение генуэзцев второй половины XV века, используя при этом технологии строительства того периода, шьют аутентичную одежду. В работе используют научные материалы, в том числе - полученные при раскопках крепости Чембало близ Балаклавы.

Гости впервые смогут принять участие в строительстве дома на средневековой площадке Loco Cimbali. Там же посетителей познакомят с драматической историей царя Митридата Евпатора.

- Еще один период в истории, который раньше мы не показывали - воссоздание периода Гражданской войны в США 1861–1865 годов, - поделились организаторы фестиваля.

Сюрпризом в этом году будет также творческий спецпроект: зрителей познакомят с театральным искусством разных эпох - от кукольных спектаклей до сценических постановок.

По традиции, на Федюхиных высотах соберутся десятки реконструкторов со всей России. Организаторы заявили аж пять сотен участников! Можно себе представить, какое получится переплетение эпох: достоверные исторические наряды, воссоздание традиций, быта, культуры, игр. Удивительный калейдоскоп, который позволит составить образы прошлого.

Фото предоставлены организаторами фестиваля

Фото предоставлены организаторами фестиваля

- Обязательно зрителям покажем масштабные сражения , а кульминацией станет реконструкция «Освобождение Севастополя, 1944 год»: развернется показательный воздушный бой, участниками которого будут советские и немецкие самолеты, - в завершении добавили организаторы.

Вход на фестиваль свободный.

КАК ДОЕХАТЬ?

Организаторы рекомендуют добираться до фестиваля на общественном транспорте. На время фестиваля из Севастополя запустят трансфер. Отправление - с площади Ушакова, прибытие обратно в город - на 5-й километр.

Федюхины высоты расположены недалеко от села Первомайка под Севастополем, туда от улицы Крестовского в Севастополе можно доехать на маршрутных такси № 108, 126, 129 или 134. От остановки "Первомайка" пешком придется пройти еще около 2 километров к северу.

Для тех, кто приехал на собственном автомобиле, планируется отвести территорию под парковку примерно на 800 машиномест. Однако организаторы призывают пользоваться трансфером: в этом году на территории Федюхиных высот прокладывают газопровод, так что парковка может быть меньше.

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