Рассказать правду: Представители общественного совета крымских татар готовы выступить в ООН

СЕГОДНЯ 18:12 2018-08-15T19:14:28+03:00

Сейчас зарубежные институты получают заведомо неправдивую информацию о положении дел в Крыму из Киева, уверены в совете

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Представители общественного совета крымскотатарского народа готовы выступить в ООН, чтобы донести до международного сообщества правду о реальном положении крымских татар на полуострове и развенчать ложь украинской стороны.

- Будет ли правда услышана в ООН? (в ответ на резолюции Украины в Генассамблени ООН о нарушении прав человека в Крыму. - Авт.) Мы готовы предоставить и документальные сведения, и собственное мнение на полях ООН о том, что на самом деле происходит в Крыму, какое положение крымских татар, - рассказал заместитель председателя Общественного совета крымскотатарского народа Энвер Кантемир-Умеров. - Нам придется отвечать на вопросы, касающиеся Декларации коренных народов, Конвенции международной организации труда, принятые в ООН, и так далее и так так далее. Мы можем по каждому пункту дать комментарии, рассказать, какова динамика решения вопросов.

Он добавил, что на протяжении последних четырех лет общественный совет неоднократно отправлял обращения о реальной ситуации в Крыму в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и иные организации – документы принимали, но никакой реакции не последовало.

- Сейчас зарубежные институты получают одностороннюю информацию о правах крымских татар из Киева. Там (в ООН. – ред.) чувствуется некий голод на реальное мнение, которое должно исходить от крымских татар, проживающих в Крыму, а не от тех, кто находится за границей. Мы хотим показать, как живут крымские татары – и мы будем услышаны, - поддержал своего коллегу заместитель председателя региональной общественной организации «Къырым бирлиги» Рустем Ниметуллаев.

Напомним, украинские власти разработают новую резолюцию по Крыму, которая будет представлена на рассмотрение на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее заявление сделал президент страны Петр Порошенко.

Ранее, 19 декабря 2017 года Генассамблея ООН уже принимала предложенную Украиной резолюцию. Документ осуждал якобы имеющие в Крыму нарушения прав человека, а Россию позиционировал как "оккупирующую державу".

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