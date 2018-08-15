Как гуляли свадьбу Натальи Поклонской в Крыму: свой алкоголь, охрана и огромная скидка на банкет

СЕГОДНЯ 19:16 2018-08-15T19:23:19+03:00

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская и руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев отметили свадьбу в небольшом курортном поселке Кастрополь (Береговое), что находится на полпути между Ялтой и Севастополем.

В ресторане сербской кухни «Балкан Гриль» охотно поделились с «КП-Крым» подробностями свадебного застолья.

- Главное горячее блюдо было плата «Старый гурман» - это горячее ассорти. Одна тарелочка расчитана на восемь человек, и на столы мы поставили пять таких глиняных тарелочек, - объясняет сотрудник ресторана. – Все застолье прошло по стандартному банкетному меню (см. ниже, – ред.) без каких-либо изысков. Из напитков - клюквенный морс (мы его сами делаем) и минеральная вода. А вот алкоголь у них был свой.

Молодожены привезли с собой не только водку, но и музыкантов: гитаристов, барабанщика.

- Выбор Натальей Поклонской говорит о высоком уровне вашего ресторана, - заявляем. - Это же отличная реклама!

- Да нет же. Просто у них большое желание спрятаться от лишних глаз, чтобы конфиденциально все прошло. Поэтому и решили гулять у нас. Это главное, - рассказывает мужчина. – Да и банкет был с огромной скидкой – так что это больше для них, чем для нас.

Тут пришла наша очередь удивляться дешевизне:

- Свадьба Поклонской, где было порядка 30 человек, меньше 100 тысяч рублей обошлась. Так дешево!

- Да и то: пока еще не заплатили, - отвечают на том конце телефонного провода.

Выяснилось, что если заказывать свадьбу, как у Поклонской, то она обойдется в 2,5-3 тысячи рублей с человека. Правда, спиртное придется принести с собой.

- Хорошо. А конфиденциальность, как для Поклонской, вы сможете обеспечить? - продолжаем задавать вопросы.

- Нет, у них же своя охрана была. Они по периметру стояли и никаких людей не пускали, - объясняет сотрудник ресторана сербской кухни.

Зал в ресторане небольшой – человек на 50. Да и танцпола как такового нет: гости и новобрачные возле столов веселились. Отгуляли скромно, без размаха – сели часов в пять вечера, а в одинадцать уже разошлись.

Что ели на свадьбе Натальи Поклонской и Ивана Соловьева

Банкетное меню N° 2

Салаты

«Шопский»: огурцы, помидоры, лук, перец болгарский, масло, сербская брынза.

«Буфало»: перец болгарский, говядина, помидоры, огурцы маринованные, маслины, горчица, майонез.

Холодные закуски:

«Белград»: пршут из говядины, пршут из свинины, три вида колбас,шкварки, каймак, сербская брынза, претерница, зелень.

«Адриатика»: лосось, салат из морепродуктов, салат из кальмаров, сельдь, шпроты, угорь, лимон, маслины, зелень.

Горячие закуски

Грибы фаршированные «шумадня»

Шампиньоны, ветчина, сыр Гауда, зелень.

Рулетики из баклажан «баялди»

Баклажаны, сыр Гауда, помидор, зелень.

Пита со шпинатом и сыром

Молодой сыр, шпинат, зелень, масло растительное, яйцо.

Горячее

Плата «Старый гурман»: пончики по-сербски, чевапчичи, вырезка свиная, филе куриное, шашлык куриный, шашлык свиной, фаршированная вешалица, шницель свиной, курица в кунжуте, колбаска фирменная, баранина, соус томатный, пребранец, овощи гриль, зелень.

Десерты, фрукты, морковный торт.

Напитки: клюквенный морс, минералка

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