После свадьбы Поклонской в сербском ресторане в Крыму нет отбоя от посетителей

СЕГОДНЯ 20:39 2018-08-16T21:07:23+03:00

Люди специально приезжают посмотреть, где отмечала одно из главных событий в своей жизни депутат Госдумы

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В ресторане сербской кухни, который находится на Ялтинской трассе в Кастрополе, уже несколько дней толпы посетителей. Официанты рассказывают, что после свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева, в их заведении аншлаг.

Свои отношения пара долгое время держала в секрете. Наталья Поклонская и ее будущий муж Иван Соловьев на акции "Бессмертный полк", 2016 год. ФОТО Макс ВЕТРОВ/РИА Новости

Туристка из Москвы: тоже хотим здесь свадьбу отметить

Весть о свадьбе Натальи Поклонской разошлась молнией. В Кастрополе, куда не сунься - везде (на рыночке, в магазинах, сувенирных лавках) только и обсуждают, какие люди у них гуляли. Правда, пораспрашивав местных жителей о свадьбе поподробнее, оказалось, что слышали все, но видели...

Люди теперь специально приходят в ресторан, чтобы посмотреть, где же отмечала одно из главных событий в своей жизни экс-прокурор Крыма. Просят официантов рассказать, чем потчевали столь высоких гостей и непременно хотят попробовать все эти яства.

С улицы заведение выглядит не броско. Но супружеская пара именно это и хотела - спрятаться от глаз посторонних.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- У нас и раньше много посетителей было, но теперь это нечто. Например, вчера (15 августа в сети появилась информация о том, где состоялось торжество. - Авт.) все залы были забиты, - рассказали «Комсомольской правде - Крым» сотрудники ресторана.

Официанты радостно рассказывают посетителям о блюдах, советуют, что лучше заказать, чтобы попробовать то, что понравилось Наталье Поклонской и супругу.

Главным горячим блюдом на свадебном столе было «Старый гурман» - это горячее ассорти.

Свадьбу гуляли в этом зале.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В заведнии интересный интерьер.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Одна тарелочка рассчитана на восемь человек, и на столы мы поставили пять таких глиняных тарелочек, - объясняет сотрудник ресторана. – Все застолье прошло по стандартному банкетному меню без каких-либо изысков. Из напитков - клюквенный морс (мы его сами делаем) и минеральная вода. А вот алкоголь у них был свой.

- Мне здесь нравится, очень вкусно. Наверное, тоже здесь свою свадьбу отмечу, - говорит одна из посетительниц, москвичка Евгения. - Почитала новости в интернете и поняла, что с любимым как раз неподалеку номер в отеле сняли. Вот после пляжа решили зайти пообедать и посмотреть, как здесь.

Пара заказала блюда от шеф-повара.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Цены в ресторане демократичные. Банкет обошелся в 3,5 тысячи рублей на гостя.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Хотели спрятаться от суеты

Напомним, свадебный банкет проходил 11 августа. Гостей было 35 человек, 32 взрослых и три ребенка.

Поклонская лично выбирала ресторан и занималась организацией банкета. Говорит, была здесь не в первый раз, очень нравится кухня. Цены вполне демократичные. Свадебный банкет Натальи Поклонской стоил 3,5 тысячи рублей на гостя.

Заведение выбирали не броское, чтобы не привлекать к себе внимание. И у них получилось. Когда мы приехали в ресторан, сначала и не поверили, что именно здесь состоялось торжество. Уютно, но интерьер довольно скромный и простенький.

Ресторан находится на трассе, повсюду много зелени и никаких соседей поблизости: ни магазинов, ни ларьков, ни АЗС, ни отельчиков.

Депутат Наталья Поклонская тайно вышла замуж в Крыму. ФОТО Владимир ФЕДОРЕНКО / РИА Новости

КОНКРЕТНО

Что ели на свадьбе Натальи Поклонской и Ивана Соловьева

Банкетное меню N° 2

Салаты

«Шопский»: огурцы, помидоры, лук, перец болгарский, масло, сербская брынза.

«Буфало»: перец болгарский, говядина, помидоры, огурцы маринованные, маслины, горчица, майонез.

Холодные закуски:

«Белград»: пршут из говядины, пршут из свинины, три вида колбас,шкварки, каймак, сербская брынза, претерница, зелень.

«Адриатика»: лосось, салат из морепродуктов, салат из кальмаров, сельдь, шпроты, угорь, лимон, маслины, зелень.

Посетители специально приходят посмотреть, где же отмечала свадебный банкет Поклонская.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Горячие закуски

Грибы фаршированные «шумадня»

Шампиньоны, ветчина, сыр Гауда, зелень.

Рулетики из баклажан «баялди»

Баклажаны, сыр Гауда, помидор, зелень.

Пита со шпинатом и сыром

Молодой сыр, шпинат, зелень, масло растительное, яйцо.

Горячее

Плата «Старый гурман»: пончики по-сербски, чевапчичи, вырезка свиная, филе куриное, шашлык куриный, шашлык свиной, фаршированная вешалица, шницель свиной, курица в кунжуте, колбаска фирменная, баранина, соус томатный, пребранец, овощи гриль, зелень.

Десерты, фрукты, морковный торт.

Напитки: клюквенный морс, минералка

Замочек на долгую счастливую семейную жизнь.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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