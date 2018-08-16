После свадьбы Поклонской в сербском ресторане в Крыму нет отбоя от посетителей
В ресторане сербской кухни, который находится на Ялтинской трассе в Кастрополе, уже несколько дней толпы посетителей. Официанты рассказывают, что после свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева, в их заведении аншлаг.
Свои отношения пара долгое время держала в секрете. Наталья Поклонская и ее будущий муж Иван Соловьев на акции "Бессмертный полк", 2016 год. ФОТО Макс ВЕТРОВ/РИА Новости
Туристка из Москвы: тоже хотим здесь свадьбу отметить
Весть о свадьбе Натальи Поклонской разошлась молнией. В Кастрополе, куда не сунься - везде (на рыночке, в магазинах, сувенирных лавках) только и обсуждают, какие люди у них гуляли. Правда, пораспрашивав местных жителей о свадьбе поподробнее, оказалось, что слышали все, но видели...
Люди теперь специально приходят в ресторан, чтобы посмотреть, где же отмечала одно из главных событий в своей жизни экс-прокурор Крыма. Просят официантов рассказать, чем потчевали столь высоких гостей и непременно хотят попробовать все эти яства.
С улицы заведение выглядит не броско. Но супружеская пара именно это и хотела - спрятаться от глаз посторонних.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
- У нас и раньше много посетителей было, но теперь это нечто. Например, вчера (15 августа в сети появилась информация о том, где состоялось торжество. - Авт.) все залы были забиты, - рассказали «Комсомольской правде - Крым» сотрудники ресторана.
Официанты радостно рассказывают посетителям о блюдах, советуют, что лучше заказать, чтобы попробовать то, что понравилось Наталье Поклонской и супругу.
Главным горячим блюдом на свадебном столе было «Старый гурман» - это горячее ассорти.
Свадьбу гуляли в этом зале.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
В заведнии интересный интерьер.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
- Одна тарелочка рассчитана на восемь человек, и на столы мы поставили пять таких глиняных тарелочек, - объясняет сотрудник ресторана. – Все застолье прошло по стандартному банкетному меню без каких-либо изысков. Из напитков - клюквенный морс (мы его сами делаем) и минеральная вода. А вот алкоголь у них был свой.
- Мне здесь нравится, очень вкусно. Наверное, тоже здесь свою свадьбу отмечу, - говорит одна из посетительниц, москвичка Евгения. - Почитала новости в интернете и поняла, что с любимым как раз неподалеку номер в отеле сняли. Вот после пляжа решили зайти пообедать и посмотреть, как здесь.
Пара заказала блюда от шеф-повара.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Цены в ресторане демократичные. Банкет обошелся в 3,5 тысячи рублей на гостя.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Хотели спрятаться от суеты
Напомним, свадебный банкет проходил 11 августа. Гостей было 35 человек, 32 взрослых и три ребенка.
Поклонская лично выбирала ресторан и занималась организацией банкета. Говорит, была здесь не в первый раз, очень нравится кухня. Цены вполне демократичные. Свадебный банкет Натальи Поклонской стоил 3,5 тысячи рублей на гостя.
Заведение выбирали не броское, чтобы не привлекать к себе внимание. И у них получилось. Когда мы приехали в ресторан, сначала и не поверили, что именно здесь состоялось торжество. Уютно, но интерьер довольно скромный и простенький.
Ресторан находится на трассе, повсюду много зелени и никаких соседей поблизости: ни магазинов, ни ларьков, ни АЗС, ни отельчиков.
Депутат Наталья Поклонская тайно вышла замуж в Крыму. ФОТО Владимир ФЕДОРЕНКО / РИА Новости
КОНКРЕТНО
Что ели на свадьбе Натальи Поклонской и Ивана Соловьева
Банкетное меню N° 2
Салаты
«Шопский»: огурцы, помидоры, лук, перец болгарский, масло, сербская брынза.
«Буфало»: перец болгарский, говядина, помидоры, огурцы маринованные, маслины, горчица, майонез.
Холодные закуски:
«Белград»: пршут из говядины, пршут из свинины, три вида колбас,шкварки, каймак, сербская брынза, претерница, зелень.
«Адриатика»: лосось, салат из морепродуктов, салат из кальмаров, сельдь, шпроты, угорь, лимон, маслины, зелень.
Посетители специально приходят посмотреть, где же отмечала свадебный банкет Поклонская.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Горячие закуски
Грибы фаршированные «шумадня»
Шампиньоны, ветчина, сыр Гауда, зелень.
Рулетики из баклажан «баялди»
Баклажаны, сыр Гауда, помидор, зелень.
Пита со шпинатом и сыром
Молодой сыр, шпинат, зелень, масло растительное, яйцо.
Горячее
Плата «Старый гурман»: пончики по-сербски, чевапчичи, вырезка свиная, филе куриное, шашлык куриный, шашлык свиной, фаршированная вешалица, шницель свиной, курица в кунжуте, колбаска фирменная, баранина, соус томатный, пребранец, овощи гриль, зелень.
Десерты, фрукты, морковный торт.
Напитки: клюквенный морс, минералка
Замочек на долгую счастливую семейную жизнь.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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