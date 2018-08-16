В Крыму намерены возобновить грузовое сообщение с Турцией

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-16T12:54:19+03:00

Запустить проект планируется после открытия грузового сообщения по Крымскому мосту осенью этого года Фото: "КП" Архив

На паромах из Турции хотят возить овощи и фрукты, а из Крыма - мясо

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В Крыму планируют наладить прямое паромное сообщение с Турцией

- Это будет грузовое сообщение. На паромы погрузят прицепы с товарами, которые по прибытии в порт будет цеплять уже местный транспорт. По грузам – из Турции планируют вести овощи и фрукты, из Крыма – мясные продукты, - рассказал КП-Крым гендиректор ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Запустить паромы в Турцию и обратно хотят после открытия грузового автосообщения по Крымскому мосту осенью этого года. Это выгодно турецкой стороне, ведь партнеры намерены продавать свою продукцию не только в Крыму, но и в России.

Руководители госпредприятия «Крымские морские порты» уже провели встречу с турецкими экспедиторами, судовладельцами, на которой обсуждался запуск прямой автопаромной линии Турция-Крым-Турция.

- Обсудили существенные вопросы и даже нашли приятные преференции в Крыму, отличия от Новороссийска. Никаких очередей и никаких сложностей в оформлении и перемещении грузов!, - добавил гендиректор.

Он уверен, что санкционный режим в Крыму не сорвет запланированный проект.

- Думаю, никак это не повлияет. Мы практически уверены в успехе, тем более сейчас потепление российско-турецких отношений, думаю, получится успешный проект, - заключил Алексей Волков.

Напомним, из-за санкционных запретов в настоящее время крымские порты закрыты для посещения судов многих стран. Также суда из Крыма не принимают большинство близлежащих государств, в том числе и в Турции.

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