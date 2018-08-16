Автобус "Судак - Севастополь" увез слепого ребенка без матери

СЕГОДНЯ 16:28 2018-08-16T16:32:29+03:00

Водитель тронулся в путь, не убедившись, что все пассажиры вернулись в салон

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Дикий случай произошел на автостанции «Курортная» Симферополя, куда заехал маршрутный автобус «Судак - Севастополь».

- Моя жена Юля, предупредив соседей, сбегала в туалет. А когда вернулась, то автобуса на стоянке не было! - рассказал житель Санкт-Петербурга Андрей Чепакин. - Представьте себе состояние матери! Мой сын Ванька с рождения не видит, и у него инсулиновый диабет. Это значит, что необходимы регулярные инъекции. Это значит, что любой стресс может иметь для него фатальные последствия!

Мама ребенка побежала к диспетчеру. Сотрудники «Курортной» по телефону притормозили «сбежавшую» машину, не успевшую, к счастью, выехать из города - на симферопольской автостанции «Западная», где мама с ребенком благополучно воссоединились.

- Сын был в шоке и некоторое время не мог даже говорить, - рассказывает его отец. - Пассажиры автобуса заявили, что они предупреждали водителя, что мать ребенка еще не вернулась. На что тот будто бы бросил: «Если захочет, догонит!». Я считаю, что водителя надо найти и наказать!

У водителя на все вопросы лишь один ответ, что он предупреждал пассажиров, что отлучается только на минутку, чтобы сделать отметку в путевом листе. А узнал он об отсутствии женщины уже после того, как он отъехал.

- Мы не отвечаем за водителя. Оценку его действиям должны дать его руководство - компания перевозчик ООО «Ника-тур» и департамент транспорта правительства Севастополя, - сообщили в ГУП РК «Крымавтотранс».

Контролеру же автостанции «Курортная» в Симферополе, который должным образом не проследил за злополучным рейсом «Судак - Севастополь», руководство «Крымавтотранса» планирует объявить выговор.

Отец же ребенка Андрей Чепакин недоволен таким поворотом:

- Хотят наказать билетного контролера, который помогал Юле догнать уехавший с ребенком автобус. Конечно, наказать сотрудника, который работает на госпредприятии, легче, а водитель же работает на частника и достать его сложнее. И он будет продолжать как ни в чем не бывало работать дальше?! Не этого результата хотелось!

ЗВОНОК АВТОПЕРЕВОЗЧИКУ

«Не виноватый он»

- Водитель наш ни при чем. Виноват посадчик, то есть контролер «Крымавтотранса», который не проверил наличие пассажиров, - считают в компании ООО «Ника-Тур». - Наоборот, водитель сразу же, как узнал от пассажиров о проблеме, связался с диспетчерами автостанции. И в итоге подождал отставшую пассажирку на другой городской автостанции. Нет и речи о нарушении графика движения, наоборот, автобус уехал через две минуты. По расписанию там всего одна минута стоянки - на отметку в путевом листе и посадку транзитных пассажиров.

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