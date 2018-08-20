Доступный комфорт: почему местные жители выбирают «Крымскую розу»

СЕГОДНЯ 11:58 2018-08-20T13:30:24+03:00

Всего в продажу поступило около 330 квартир, реализовано уже две трети

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Крупнейший проект жилой застройки «Крымская роза» на севере Симферополя реализовал первые квадратные метры. Спрос удивил даже застройщика – больше половины квартир было продано за месяц. При этом большинство сделок пришлось на местных жителей, что со строительством Крымского моста встречается не так часто. Комсомолка узнала, с чем это связано и почему на жилой комплекс стоит обратить внимание и жителям других регионов России.

Ценовая политика

Всего в «Крымской розе» планируется заложить до 10 кварталов, различающихся по концепции, но объединенных идеей комфортной жизни и цветочной темой. Например, первый квартал под названием «Лаванда» – это семейный комплекс на 1,6 га. Он будет состоять из шести секций высотой от 7 до 17 этажей с детским садом на 80 мест.

- Кварталы будут развивать тему «Крымской розы». Это будет отражено как в благоустройстве, так и в архитектуре. Конечно, основной момент – это выбор цветовой гаммы. Например, в «Лаванде» – фасады светлых тонов. Следующая очередь будет более модерновая, яркая, но название мы еще не выбрали. Мастер-план еще находится в процессе доработки», – рассказал генеральный директор группы компаний «Монолит» Якуб Асанов.

Всего в продажу поступило около 330 квартир, реализовано уже две трети – больше 220. Стоимость одного квадратного метра в зависимости от количества комнат варьируется от 50 до 53 тысяч рублей. Учитывая статистику всероссийских сервисов по недвижимости, предложения «Крымской розы» можно назвать бюджетными. Так, по данным портала «Мир квартир», Симферополь занимает десятое место среди российских городов с самыми дорогими квартирами в новостройках. Средняя цена квадратного метра в крымской столице по итогам первого полугодия составляет 69,6 тысячи рублей.

- На сегодняшний день есть выбор в 17-этажных домах. На самом деле это самые интересные видовые квартиры – таких видов в районе Москольца больше нет. Это и Чатыр-Даг, и железнодорожной вокзал, и закаты с рассветами. Мы их предлагаем с большим удовольствием, – уточнила руководитель отдела продаж компании Ольга Мороз.

В планировках квартир учтены отзывы клиентов. Это большие кухни – от 10 кв. метров, полноценные балконы. Некоторые однокомнатные квартиры сделаны таким образом, что окна выходят на обе стороны. В трехкомнатных, помимо трех полноценных комнат, кухонная зона включает гостиную.

Точки притяжения

Основное преимущество «Лаванды», как и всей «Крымской розы», – это расположение в одном из быстро развивающихся районов Симферополя, отметила руководитель отдела продаж. Недалеко – два детских сада и две школы, включая престижную гимназию, поликлиника и аптеки, два гипермаркета и фермерский рынок, три остановки общественного транспорта. Здесь строятся дороги и мосты, которые облегчат передвижение в разных направлениях.

- Так как Москольцо очень востребовано, на старте продаж реализовано больше квартир, чем обычно бывает. В данном комплексе спрос идет непосредственно из Симферополя, потому что люди знают этот микрорайон, многие здесь проживают – кто-то планирует переезжать семьей, кто-то только создает семью. Таким образом, на сегодняшний день мы видим тенденцию развития именно этого микрорайона на крымском рынке. Именно здесь покупателей с материка – единицы, – подчеркнула Мороз.

Однако, считает она, на жилой комплекс могут обратить внимание и жители других регионов России. Микрорайон имеет удобный выход на объездную Симферополя с выездами на аэропорт и основные курорты Крыма – Ялту и Евпаторию. Именно это стало одним из ключевых факторов при реализации квартир в соседнем комплексе «Дома» – он еще не сдан, но уже распродан. Причем некоторые покупатели, заплатившие за однокомнатные квартиры 1,9 млн рублей, уже выставили их на продажу за 2,5 млн.

Одна из принципиальных особенностей последних проектов компании, которая будет реализована и в «Крымской розе», – это дворы без машин. Согласно концепции, придомовая территория станет комфортной средой для досуга со своим микроклиматом.

- Мы максимально выносим парковочные места за зону двора, то есть у нас будет двор без машин. Таким образом, обеспечивается зона для спорта, отдыха взрослых, детских площадок. Кроме того, предусмотрена большая парковочная зона чуть выше комплекса, где смогут оставлять автомобили как жители этого квартала, так и следующих. То есть мест более чем достаточно, – пояснила руководитель отдела продаж.

В каждом доме предусмотрены индивидуальные кладовые для бытовых нужд, просторные светлые холлы и лестничные марши, адаптированные для маломобильных групп граждан.

Строительный порядок

Строительные работы на территории будущего квартала «Лаванда» начались по графику. В данный момент специалисты занимаются двумя секциями.

- Работы идут раньше графика недели на три. Запас создается специально, потому что сейчас сезон, большой световой день. Зимой времени будет меньше, с холодами темпы естественным образом немного замедлятся, и чтобы не провалить графики и чувствовать потом себя спокойно, стараемся нарастить темп, – рассказал начальник участка Андрей Богатов.

Всего сейчас к строительству привлечено около 50 человек. Половина из них – жители Донецка. Они оформлены официально, работают по патентам. Застройщик старается обеспечить рабочим одни из лучших условий в Крыму.

- На территории строительной площадки есть бытовочка и организована импровизированная столовая – холодильник, микроволновая печь, кулер, а также душ, биотуалет. Конечно, телевизора нет, чтобы не расслаблялись, но все необходимое имеется. Мы о своих сотрудниках заботимся, – добавил начальник участка.

Продолжительность рабочего дня на стройке – как и в офисе, но иногда технологический процесс задерживает специалистов до ночи. Однако жалоб на строителей от жителей соседних домов не поступало – заливка бетона или приемка материалов шума не создают.

Прогнозные показатели

«Крымская роза» – проект, каких по масштабу на полуострове давно не было. И естественно, освоение 100 гектаров потребует привлечения дополнительных ресурсов – подрядных организаций.

- В этом плане мы открыты и привлекаем на спецработы субподрядные организации как крымские, так и из других регионов России. Есть профессиональные компании из Краснодарского края, ведем переговоры с Красноярском. Но большую часть работ делаем самостоятельно. В целом подрядным организациям будет отдано около 30% работ, – сообщил генеральный директор группы компаний «Монолит» Якуб Асанов.

Изначально заявлялось, что объем инвестиций в проект за 11 лет составит 32 млрд рублей. Однако, ввиду последних изменений в законодательстве, эта цифра может измениться.

- Уже видим, что это будет небольшое повышение в связи с переходом на проектное финансирование, которое повысит расходы на 5-10% – это данные банков. Возможно, будет рост стоимости материалов, но с вводом железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, наверно, сбалансируется. Конечно, это скажется на конечной цене, потому что в ее структуре себестоимость занимает значительную часть. Рост может составить 5-7%, – пояснил Асанов.

С 1 июля 2018 года по 30 июня 2019-го в России действует переходный период, в течение которого старый механизм привлечения средств граждан в строительство новостроек (долевое строительство) используется параллельно с новым – с помощью эскроу-счетов. По его истечении девелоперы смогут привлекать деньги покупателей только на спецсчета в уполномоченных банках.

При этом на днях стало известно, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ готовит изменения в законодательство о долевом строительстве для Крыма, поскольку регион имеет массу своих особенностей. В частности, на полуострове представлены лишь 2 из 54 банков, которые имеют право открывать спецсчета для застройщиков в соответствии с новыми правилами. Таким образом, опасения местных девелоперов об удорожании строительства могут оказаться напрасными, и цены останутся на прежнем уровне.

В ближайшее время на территории «Крымской розы» начнется строительство объектов в рамках федеральной целевой программы – школ, детских садов. Планируется начать работы и по второму кварталу микрорайона.

- Занимаемся сейчас развитием сетей всего комплекса, проектированием дорог, подъездов. Получено также разрешение на строительство второй очереди. Сейчас готовим документы для подачи в финнадзор и выход на продажи, регистрации договоров долевого участия, – уточнил Асанов.

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