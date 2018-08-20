2018-08-20T15:28:51+03:00
Общество

«Крымский мост. Сделано с любовью!»: Осенью в прокат выйдет фильм про большую стройку

Сцены снимались прямо на фоне погружения свай и бетонирования опор [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Кинокартина выйдет в прокат 1 ноября. Фото: инфоцентр "Крымский мост"Кинокартина выйдет в прокат 1 ноября. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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В кинотеатрах России 1 ноября текущего года покажут фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» о стройке в Керченском проливе и жизни вокруг нее. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

В фильме снимались актеры Сергей Никоненко, Екатерина Шпица, Юрий Стоянов, Ирина Розанова и другие. Для съемок в массовых сценах и в эпизодических ролях привлекали жителей Крыма и Кубани.

Режиссер кинокартины – Тигран Кеосаян, оператор-постановщик – Игорь Клебанов. Жанр фильма – романтическая комедия, которая повествует о жизни приезжих строителей и местных жителей.

- Это фильм о любви в обстоятельствах стройки Крымского моста. Он начинается в 40-е, во время войны, и заканчивается в наши дни, в день открытия движения по мосту, - рассказала автор сценария киноленты Маргарита Симоньян. – Еще до того, как я начала писать сценарий, мы несколько раз приезжали на мост, чтобы посмотреть, познакомиться с людьми, поговорить. Некоторые стали прототипами героев фильма. Например, образ Михалыча – капитана катера – полностью списан с человека со стройки.

Фильм снимали в акватории Керченского пролива и на острове Тузла, где проходила стройка. Действия в сценах разворачивались прямо на участках, где бетонировали опоры, устанавливали металлические пролеты моста и погружали сваи. Монтажники, сварщики и другие рабочие тоже стали героями фильма.

- Мы работали в условиях реальной стройки, и очень благодарны строителям, которые позволили нам это сделать. Там не было декораций: настоящий бетон, металл, техника, - рассказал режиссер.

Актер Сергей Никоненко, ранее известный как полковник «Колобок» в сериале «Каменская», в кинокартине играет крымского татарина.

- Развязка в истории моего персонажа по сценарию происходит как раз в день открытия моста. Специально для этой роли отрастил бороду. Это фильм больше про отношения между людьми, нежели стройку. Но мост - он завораживает. Масштабы поражают: столько людей, столько техники, такая мощь, - поделился Сергей.

Актриса Екатерина Шпица рассказала, что взяла на съемки, которые длились больше месяца, свою семью и смогла больше времени проводить с маленьким сыном.

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