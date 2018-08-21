Я похудел на 12 килограммов и меня в Турции обокрали: Бурлак, плывший на плоту из Севастополя в Анаталью, решил вернуться с полпути

СЕГОДНЯ 10:14 2018-08-21T10:19:43+03:00

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- Лодка повреждена. Оборудование украдено. Дальше нет хода на Анталию, - сухо, будто телеграмму отбил, рассказал «КП-Крым» Юрий Бурлак.

В конце июля два россиянина - Юрий Бурлак и его напарник Владимир Лихачев, отчалили от Графской пристани в Севастополе в сторону Турции.

Маршрут незамысловатый и простой «Севастополь – Стамбул – Анталья», но вот способ передвижения не совсем обычный: Юрий привязывает к себе веревкой спасательный надувной плот «Расшива», где находится его соратник и нехитрый скарб – провиант и необходимое оборудование (итого 500 килограммов!) и по 10-12 часов в сутки буксирует его вплавь.

Первый этап пути – Стамбул, а затем второй - через Босфорский пролив в Средиземное море и на Анталию. Всего за три месяца нужно было преодолеть порядка двух тысяч километров.

- Мы не смогли дойти до Босфора километров 50 - нас просто выкинуло штормом немножко восточнее, - сказал путешественник.

Когда отважные мореплаватели вошли в турецкие территориальные воды, то связались с береговой охраной.

- Я попросил их на английском, чтобы пройти официальный погранично-таможенный контроль. А они решили, что нам нужна помощь и прислали огромный спасательный катер. Когда нас стали поднимать на борт – я решил, что сейчас нам поставят печати и мы поплывем дальше. Но вместо этого, катер при манерах зацепил «Расшиву» и серьезно ее повредил, - пожаловался Юрий Бурлак. – Плот с дранным боком передали на буксировку в соседнюю бухту, а нас с Владимиром отвезли в Стамбул.

Турки довольно гостеприимно отнеслись к россиянам – немного подержали в полицейском участке, но потом во всем разобрались и освободили их. Мореплавателям помогли с гостиницей, обеспечили обедами, даже на экскурсию сводили.

Но пока они общались с людьми в погонах, кто-то разграбил их лодку.

- Не первый раз в Турции бываю, и никогда ничего не исчезало, а сейчас «Расшиву» оставили без присмотра у многолюдного пирса, вот бродяги и поживились; украли навигационную аппаратуру, радиостанцию, бинокль морской и дорогущий фотоаппарат Nikon Coolpix P900 с супермощным зумом. Два подводных фотоаппарата тоже исчезли. Всего не перечислишь. На плоте же нет замков – он просто застегивается и все, - добавил путешественник.

Подавать заявление в полицию Бурлак не хочет:

- Мы же вроде, как нелегалы, потому что через МИД не согласовали свое путешествие. Но турки вошли в наше положение и разрешили пребывание на территории страны.

Все то, что осталось от «Расшивы» решили оставить в Турции – слишком дорого на самолете перевозить. Тем более, что такой плот ПСН можно без проблем купить как неликвид тысяч за 10.

Почти месяц в море! Как же плылось?

- Трудно было. И штормы были и попутный ветер. Работал, исхудал - килограммов 12 потерял. , - и Юрий раскатисто рассмеялся. – Плыть да еще тащить за собой плот – это хороший фитнес. Можно бизнес делать! А у Владимиру коленки разболелись - он крупный и ему тяжело на таком маленьком плоту круглые сутки находиться. Всё ждали Стамбул, надеялись, что отдохнем и двинем дальше: напарник полетит домой в Краснодарский край, а я с женой (Наталья по планам должна была сменить Владимира. - Авт.), поплывем в Анталью. Но видите, как вышло!

А что дальше?

- Слетаем с супругой в Анталию, раз я ей обещал. Побудем так недельку, а потом домой вернемся.

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