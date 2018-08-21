«В голове у них проясняется»: Власти Крыма отреагировали на желание Киева пустить автобусы до границы с полуостровом

СЕГОДНЯ 16:35 2018-08-21T16:44:47+03:00

Власти Украины уже не могут сказать, что Крым пустой и туда не едут их граждане Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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Украинские власти, кажется, уже не могут игнорировать многотысячный поток украинских туристов, которые едут на отдых в Крыму.

Чтобы доставить на полуостров огромное количество желающих, постоянное представительство президента Украины в «АР Крым» (находится на территории «незалежной») предложило организовать легальные пассажирское перевозки из Херсонской области прямо к украино-российским КПП.

- Наши граждане в Крыму обращают внимание на отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда, которые открыты. Хочу напомнить, их три: «Каланчак», «Чонгар», «Чаплинка». До сих пор там нет документов у людей, до сих пор не решается вопрос о легальном сообщении, - рассказал первый заместитель постпреда Изет Гданов.

Сейчас украинские туристы, которые едут в Крым не на машине, поездом доезжают до последней перед Крымом жд-станции Новоалексеевка в Украине, а после добираются до границы на машинах частников.

- Желание граждан Украины приехать отдохнуть в Крым настолько велико и очевидно, что скрыть это уже нельзя. Из-за большого потока туристов власти Украины вынуждены уже говорить о легальных автобусных рейсах к границе с Крымом, – рассказал КП-Крым вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Он добавил, что возможный запуск автобусного сообщения к границе – это «позитивный шаг, который привлечет еще больше украинцев в Крым»

- Они (власти Украины. – Авт.) уже на официальном уровне создают инфраструктуру для подвоза украинских туристов в Крым, так что уже не могут говорить, что Крым пустой. Наверное, что-то в голове у них начинает прояснятся, - заключил Ефим Фикс..

Напомним, украинская сторона прекратила прямые пассажирские перевозки между Украиной и Крымом еще в 2015. Отдыхающие из Украины едут на полуостров либо на своей машине, либо с пересадками: поездом до Новоалексеевки, затем до границы с частниками и позже пересекают границу пешком.

Кстати, с начала года Крым посетили свыше 800 тысяч туристов из Украины. По итогам года власти республики рассчитывают принять около миллиона украинцев.

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