В Крыму ищут пропавшую семью из Украины
В Крыму ищут украинскую семью Киливник, которая приехала на полуостров отдыхать, и не выходит на связь с родными с 10 августа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Супруги Иван и Дина вместе с детьми Тихоном и Дарьей приехали в Крым на машине.
Интернет-пользователи пишут, что семья Киливник приехала на полуостров в начале августа и собиралась отдыхать в Межводном «дикарями» с палатками. Домой они планировали вернуться 17 августа, но связь с четырьмя членами семьи утеряна до сегодняшнего дня.
Домой они должны были вернуться 17 августа. Фото: соцсети
- Пропали наши друзья! Киливник Дина Константиновна, Киливник Иван, дети Дарья и Тихон. Выехали из Днепра вчетвером на красной шкоде Фабии АЕ5664СА - 09.08.2018 в Крым через ЧОНГАР - обратно не возвращались (в Днепр должны были вернуться 17 августа), - пишут в соцсетях.
Родственники просят звонить и сообщать любую информацию о пропавших жителях Днепра на номер 0677255469, Людмила Анатольевна – это мать Ивана Киливника.
В пресс-службе МВД по РК сообщили, что сейчас проводятся розыскные мероприятия. Правоохранители просят сообщить в полицию всем, кто располагает данными о местонахождении семьи.
Напомним, в феврале текущего года в Крыму пропала семья Ларьковых. Позже в озере в Керчи нашли затопленную машину с тремя трупами - маленькая дочь Инны и Константина утонула. Позже был задержан местный житель, который сознался в совершении преступления. Он расстрелял Ирину и ее мужа на глазах у ребенка ради денег - ему нужно было закрыть кредит на 255 тысяч рублей. Позже убийца погрузил тела в машину и посадил в нее 4-летнюю дочь Ларьковых. Автомобиль он скинул в озеро.
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