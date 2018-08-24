2018-08-23T17:51:19+03:00
Общество

О бедных дельфинах замолвите слово: В Севастополе развели бумажную волокиту вместо помощи животным

Двум афалинам, белухе и трем морским котикам может грозить смертельная опасность
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: Светлана КОСАРЕВАФото: Светлана КОСАРЕВА
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Двум афалинам, белухе и трем морским котикам может грозить смертельная опасность, но в городе-герое вместо реальных действий затеяли бумажную волокиту.

Представьте себе, что на ваших глазах хулиганы мучают беззащитного котенка. Вы наверняка отберете беззащитный комочек и, если хватит силенок, хорошенько дадите живодеру по шее, чтобы неповадно было.

Вот и мы, когда узнали, что в Севастополе не по-людски обращаются с двумя дельфинами, тремя морскими котиками и белухой (это млекопитающее, среднее звено между дельфином и китом. - Авт.) не остались равнодушными.

Дельфины и белуха живут на стройке

Бессердечная история, главные герои которой дельфины Степа и Поля, белуха Малышка и морские котики Стас, Миша и Нютыч, началась 12 июля с. г.

В этот день по решению суда животных забрали у «Страны Дельфинии» и передали «Биологической станции».

Все действо очень походило на фильм ужасов. Сотрудник «Страны Дельфинии» Богдан Долгий рассказывает, что судебные приставы не дали времени для подготовки животных к переезду. Мало того, вместо того чтобы дельфинов везти на новое местожительство в ваннах с водой, их просто закинули, как бревна, в «Газель», закрыли наглухо двери и по газам - вперед!

- Да, здесь относительно недалеко, но все равно это не менее 15 минут, и везти их «на сухую» - это варварство, - уверен Богдан Долгий.

Новоселье мало принесло радости обитателям моря.

Морские котики Стас, Миша и Нютыч сейчас живут на базе «Моби Дик» (ул. Катерная, 52). А вот Степа, Поля и Малышка - афалины и белуха получили прописку в парке Победы, в строящемся дельфинарии.

- Апчхи - апчхи! - Стоит только представить, что тебя заперли в квартире, где идут штукатурно-малярные и другие строительные работы, как тут же першит в горле и нападает громкое чихание.

А дельфинам же каково?!

На видео, которое представила на пресс-конференции «Страна Дельфиния», видно, что дельфинья тройка - Степа, Поля и Малышка - плавает не в прозрачной морской воде, а в какой-то мутной жидкости. Так и до беды недалеко!

Вот и информация появилась, что, возможно, одна из афалин погибла, а дельфина просто подменили другим. Вся закавыка в том, что на Крымском полуострове пока только еще идет работа над системой идентификация морских млекопитающих в коммерческих дельфинариях.

- Дельфин погибает, а документы и чипы остаются. И можно запросто легализовать животное, пойманное браконьерским путем, - рассказал сотрудник Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского - природного заповедника РАН Андрей Артов на пресс-конференции к Всемирному дню китов и дельфинов.

SOS!

Нужно срочно спасать Степу, Полю и Малышку - это же не рыбы, а разумные существа!

- Ученые подняли вопрос о поднятии статуса китообразных (к которым относятся и афалины) до термина «личность, но не человек». И эта тема серьезно обсуждалась в Италии на конференции китового сообщества. Но готовы ли мы воспринять морских млекопитающих как самостоятельную личность, с самостоятельным сообществом и, соответственно, поменять политику и законы?! - задается вопросом Андрей Артов.

К тому же афалина, как и остальные черноморские подвиды дельфинов - азовка и белобочка, эндемичны, то есть генетически отличны от своих собратьев в Атлантике. И на их защите стоят международные конвенции и Красная книга.

Пишем запросы и получаем отписки

Полундра! И мы просим немедля разобраться в сложившейся ситуации:

1. Начальника Управления ветеринарии города Севастополя Николая Дмитрива

2. Начальника УМВД России по г. Севастополю Василия Павлова

3. Прокурора города Севастополя Игоря Шевченко

10 августа отправляем 3 запроса, а в ответ получаем целую бумажную бурю.

Вот такую кипу бумаг нам прислали в ответ на запросы Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Вот такую кипу бумаг нам прислали в ответ на запросыФото: Галина КОВАЛЕНКО

Ветеринары отвечают на 4-х листах: наше «помогите » они переадресовали ГУ природных ресурсов и экологии Севастополя и двум отделениям полиции Гагаринского и Ленинского районов.

УМВД, в свою очередь, переправило на свое же отделение в Ленинском районе.

Прокуратура отправляет наш запрос природоохранному прокурору.

Природоохранный прокурор «посылает» нас в департамент федеральной службы в сфере природопользования по Крымскому (оказывается, такой существует. - Авт.) федеральному округу.

Инфографика: КП-Крым

Инфографика: КП-Крым

В итоге за две недели на 3 наших запроса получено 6 ответов-отписок. 9 листов бумаги! Но дело не сдвинулось с места! Степе, Поле и Малышке не стало лучше от этой бюрократической возни.

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