По «единому» билету в Крым и обратно перевезли уже 350 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 12:18 2018-08-24T12:18:56+03:00

В пик курортного сезона «единым» билетом пользуется ежедневно до 5 тысяч пассажиров. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Это на 13% превышает пассажиропоток прошлого года

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За 4 месяца «единым» билетом воспользовались почти 350 тысяч туристов, отдохнувших в Крыму. Это на 13% превышает пассажиропоток прошлого года.

- С 30 апреля по 24 августа 2018 года по «единому» билету в Крым и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта перевезено 349 тысяч пассажиров, - сообщает пресс-служба АНО «Единая транспортная дирекция».

При этом в Крым перевезено 209 075, из Крыма – 139 846 пассажиров.

В пик курортного сезона «единым» билетом пользуется ежедневно до 5 тысяч пассажиров, которых перевозят до 120 транспортных средств.

Феодосия и Симферополь по-прежнему являются самыми популярными городами среди пассажиров, путешествующих на поезде - 33418 и 26193 человек соответственно. Евпаторию и Ялту для отдыха выбрали 25721 и 25877 человек соответственно.

В Судак за это время по «единому» билету приехало 23006 пассажиров, в Керчь – 15576 пассажиров.

Те, кто выбрал авиасообщение, чаще всего выбирают для отдыха Севастополь, Ялту и Евпаторию.

До 30 сентября уже оформлено 365 тысяч 844 «единых» билетов с жд- составляющей и 61 тысяча 975 «единых» билетов с авиационной.

Напомним, перевозки по «единому» билету в 2018 году осуществляются в 7 городов Крыма и обратном направлении через аэропорты Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на жд-вокзалах Краснодара и Анапы.

С начала года Крым посетили 4,3 миллиона туристов – это почти на треть больше, за то же период прошлого года. Из них около 800 тысяч отдыхающих приехали из Украины.

Такой динамики удалось добиться благодаря целому комплексу факторов: открытие Крымского моста, нового терминала аэропорта «Симферополь», стабильные ценамы на отели и курортные услуги, хорошая погода и удачная реклама, считают в профильном комитете Госсовета Крыма.

В этом году рассчитывает принять 6,5 миллионов отдыхающих. Для сравнения, в прошлом году на полуострове отдохнули 5,4 миллиона человек

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